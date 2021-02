Resumen de la Mañana de AMLO viernes hoy 26 de febrero

México.- Aquí podrás leer un breve resumen de los temas conversados por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia Mañanera de este 26 de febrero del 2021.

Al inicio de la conferencia Mañanera el presidente López Obrador informó que realizaría giras por múltiples estados de la República Mexicana debido a que durante el proceso electoral no podrá realizarlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pues en México son ilegales múltiples acciones de funcionarios públicos durante el proceso electoral, que pudieran tener repercuciones en el mismo, ya sea favorecer o deslegitimar a una candidata o candidato.

Leer más: Asegura AMLO que error en la ASF tenía intención política

Posteriormente presentó un video donde se observaron los titulares que utilizaron diversos medios de comunicación para informar sobre los datos expuestos por la Auditoría Superior de la Federación acerca del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

En dicho video aparecen Carlos Loret de Mola y Brozo, quienes realizan aseveraciones fuertes contra el gobierno que encabeza López Obrador.

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador criticó que los medios de comunicación no corroboraron la información que fue expuesta por la Auditoría Superior de la Federación.

Posteriormente fue cuestionado sobre las declaraciones que realizó Julie Chung, quien es subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidente, donde la funcinoria señala que AMLO debería escuchar al sector privado.

López Obrador respondió citando al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial sobre el principio de no intervensión, donde insistió en que su gobierno no se inmiscuye en situaciones de otros países y espera que otros países no lo hagan en México.

Aún así, en la Mañanera reveló el gasto excesivo que tuvo que realizar el Gobierno de Estados Unidos por los cortes de energía eléctrica que ocurrieron en Texas debido a la tormenta invernal que azotó durante varias semanas a dicha región colindante con México.

Posteriormente, AMLO insistió en la importancia de denunciar los delitos electorales, recordó que ya existe la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y que los delitos de esta índole ya se encuentran en el Código Penal Federal.

Minutos después volvió a retomar el tema de las cifras publicadas por la ASF, acusando que no se trataba de una equivocación, si no que tenía la intensión de perjudicar políticamente al gobierno que él encabeza.

No obstante, aseguró que no realizaría alguna acción contra los medios de comunicación que difundieron y lo criticaron por las cifras expuestas. Aún así, hizo un llamado para comprender que el uzo de la libertad de expresión para hacer negocios está mal.

AMLO fue cuestionado también sobre la reserva que realizó la Comisión Federal de Electricidad sobre la información relacionada al apagón ocurrido el 28 de diciembre, ante lo cual ordenó que no se reservara información.

Leer más: Realizará AMLO giras previo a campañas a gobernador

Además, durante la conferencia fue cuestionado sobre si ya atendería a los trabajadores de Notimex, quienes protestan por supuestos maltratos por parte de la titular Sanjuan Martínez.

Finalmente, anunció que va de gira por Querétaro y Zacatecas y la próxima semana a Campeche, “en esos estados habrá elecciones para gobernador, así que estamos aprovechando para supervisar obras y cumplir con los tiempos electorales…”