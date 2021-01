Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy 05 de enero

México.- Aquí puedes ver en el resumen de la Mañanera, es decir, leer los temas de los que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante conferencia matutina de este martes 05 de enero.

Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la Republica Mexicana desde diciembre del 2018 y desde entonces ha ofrecido conferencias matutinas de lunes a viernes sin parar, sumando antes de que acabara el 2020, más de 500 conferencias.

Estas conferencias son realizada en Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde periodistas de distintos medios de comunicación tienen acceso a estar presentes durante la transmisión en vivo y realizar preguntas al finalizar esta.

Este martes 05 de enero no fue la excepción, y el presidente de México ofreció una conferencia donde habló lo siguientes temas:

Situación epidemiológica del Covid-19 en México.

Distribución de vacunas en todos los estados.

Plan para vacunar adultos mayores.

Compra de la vacuna contra el Covid-19 por parte de gobiernos locales.

Primer cargamento de la vacuna contra el Covid-19 del año a Ciudad de México y Monterrey.

El primer punto suele ser presentado cada martes por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien se toma entre 30 y 40 minutos de la conferencia para exponer como van los estados de la República Mexicana en el manejo de la pandemia de Covid-19.

Cabe señala que López-Gatell se encuentra bajo polémica pues fue visto en una playa nudistas del sur de México, sin usar cubrebocas y sin respetar la sana distancia. La polémica surge debido a que uno de los mensajes más repetidos por Hugo ha sido "quedate en casa".

El día de ayer, declaró ante medios de comunicación que su salida durante el fin de semana a la playa fue con intensión de visitar a su familia. Sin embargo, el daño a su imagen pública ha sido hecho.

Distribución de vacunas en todos los estados

Este tema también fue expuesto por Hugo López-Gatell, quien explicó que una vez se vacune al personal del sector salud que trata a paciente con Covid-19 en la Ciudad de México.

La vacunación de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19, es la que se está utilizando para inmunizar al personal de salud, y luego de que se termine con el personal de la Ciudad de México, la vacunación completa se irá expendiendo de manera "centrifuga" al resto de estados de la República Mexicana. (Anuncia AMLO que la próxima semana se distribuirán vacunas Covid-19 a todos los estados)

Plan para vacunar adultos mayores

Por su parte, el presidente de México informó como se realizaría la vacunación de adultos mayores en el país con la vacuna creada por CanSiNo Biologic, una farmacéutica de origen chino.

Sobre ello expuso que se crearán 10 mil brigadas para acudir a 10 mil Centros de integración en zonas rurales, donde los 12 intengrantes de cada brigada deberán pasar una semana para administrar 300 dosis a los adultos mayores que vivan en la región que abarca dicho Centro de integración al que acudan.

Mientras que los adultos mayores que no puedan acudir a estos Centros de integración, deberán esperar en sus casas pues en esa misma semana el personal de la brigada de salud acudirá a sus hogares a vacunarlos directamente. (Informa AMLO como será la vacunación de adultos mayores en México)

Compra de la vacuna contra el Covid-19 por parte de gobiernos locales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró durante su conferencia matutina que no habrá oposición a que gobierno locales u estatales realicen la compra de la vacuna contra el Covid-19.

Aunque también reveló que hasta el momento no conoce a alguna farmacéutica que este realizando tratos con Gobierno locales que no sean el Gobierno Federal, incluso destacó que a su administración le tomó seis meses negociar contratos para ser de los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus.

"Para tener nosotros la vacuna Pfizer llevamos meses tratando con los responsables de la farmacéutica, llevamos, sin exagerar, seis meses; es más, otorgando anticipos, ya hemos entregado siete mil millones de pesos, tenemos disponibles 25 mil millones, o sea, porque son contratos. Entonces, si no se tiene eso, pues no se obtiene la vacuna, no es tan fácil" informó el presidente de México. (No nos oponemos a que gobiernos estatales adquieran la vacuna contra el Covid-19: AMLO)

Primer cargamento de la vacuna contra el Covid-19 del año a Ciudad de México y Monterrey

Como último apartado de la conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador transmitió la llegada de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech al aeropuerto de la Ciudad de México y de Monterrey.

Se trata del primer cargamento de vacunas que llega en el 2021 y poco más de 40 mil serán para el personal de salud de la Ciudad de México, mientras que el resto irían hasta el estado de Coahuila para ser administradas al personal de aquellas zonas.

"Aprovechamos para reconocer, ya lo hicimos, a Pfizer que está cumpliendo con el convenio, con el contrato; y también a DHL, que es la empresa encargada de la distribución, que también están actuando con profesionalismo" agradeció AMLO. (Llega a Monterrey y CDMX paquete de vacunas Pfizer contra Covid-19 desde Bélgica)