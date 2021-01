Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy 06 de enero

México.- Resumen de los temas de los que habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia Mañanera de este miércoles 06 de enero del 2020.

Las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador también conocidas como La Mañanera, son conferencias de prensa que realiza el presidente de México durante los días hábiles de la semana desde que inició su administración.

Es decir, desde el primero de diciembre a la fecha van más de 500 Mañaneras del presidente de la República Mexicana donde ha hablado tanto de temas políticos actuales, como historia, programas e iniciativas del Gobierno Federal, hasta rendido homenaje a médicos y personajes ilustres del país.

El día de hoy en la conferencia de prensa se dio información acerca de los siguientes temas:

Atención a paisanos

Carlos Emiliano Calderón informó que se dio seguimienot a más de 4 mil paísanos que realizaron trámites en alguna de las oficinas mexicanas durante su visita al país por las fechas decembrinas.

Entre lo que se destaca que los paisanos tienen miedo de denunciar las irregularidades de las que fueron testigos durante sus trámites gubernamentales.

"Hay un tema muy importante, que es que no existe una cultura para denunciar, el régimen pasado y lo que heredamos era más bien… generó en la población una cultura de no denunciar ante las autoridades lo que está pasando. Entonces, en algunas ocasiones nos ha sido difícil poder sacarles la verdad porque tienen hasta cierto punto miedo de denunciar" declaró Calderón. (Paisanos no denuncian irregularidades en México por miedo: Carlos Calderón)

Remesas que recibió México en 2020

Por su parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presumió que durante el 2020 se registró un aumento del 11% en el envío de remesas de paísanos a sus familiares en México.

Situación que ha celebrado desde hace varios meses, pues estos ingresos permiten que haya flujo comercial dentro del país, y que la economía local en zonas rurales o sectores de donde salen los migrantes, no haya habido un impacto tan fuerte durante la pandemia.

"En el 2019 fueron 36 mil 439 millones de dólares, 36 mil 439; en el 20, de acuerdo a nuestra proyección de diciembre, que ya tenemos indicios, vamos a llegar a 40 mil 574 millones de dólares, ese es el estimado. Ahora voy a explicar. Esto significa un incremento del 11.3 por ciento" declaró el presidente de México. (Remesas aumentaron 11% durante 2020 pese a la pandemia de Covid-19: AMLO)

Documento falso de la CFE

Otro tema tratado durante la conferencia Mañanera de AMLO fue el documento falso que presentó la CFE (Comisión Federal de Electricidad) sobre la falla eléctrica que produjo un apagón en 12 estados de la República Mexicana.

Andrés Manuel lópez Obrador señaló que se debe reconocer a la CFE que haya revelado que se tratara de un documento falso, y mencionó que se debe esperar a que la institución federal realice la investigación correspondiente.

"Yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o, más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente. Entonces, que la Comisión Federal siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas" admitió el presidente de México. (AMLO asegura que CFE debe seguir con investigaciones por documentos falsos por apagón)

Lentitud en la FGR

Posteriormente López Obrador fue cuestionado sobre la lentitud del avance en los casos de corrupción en los que están envueltos políticos de alto nivel de anteriores administraciones como Emilio Lozoya.

Ante ello, AMLO confirmó que le parece que las investigaciones están tardando mucho y solicitó a la Fiscalía General de la República dar a conocer avances dentro del debido proceso.

Lo que considero es que se están llevando ya mucho tiempo en las averiguaciones.

Declaró López Obrador. (Crítica AMLO la lentitud en investigaciones de la FGR)

El deseo de AMLO a los Reyes Magos

Después, Andrés Manuel López Obrador señaló que su deseo para este Día de Reyes Magos ese que todos los mexicanos sean vacunados contra el Covid-19.

"Pues nada más pediría yo una cosa a los Reyes Magos: que se lograra lo más pronto posible vacunar y proteger a todos los mexicanos para no seguir sufriendo y padeciendo de la pandemia del COVID-19". (Pide AMLO a los Reyes Magos que se logre vacunar a todos los mexicanos contra la Covid-19)

Gira de AMLO por Michoacán

Además aprovechó para anunciar una gira por el Estado de Michoacán, el cual es gobernado por un militante del partido político de oposición y que en múltiples ocasiones ha declarado en contra de las acciones del Gobierno Federal.

"Este fin de semana voy a Michoacán y a Colima, y la próxima semana voy de nuevo a Michoacán, porque voy al puerto de Lázaro Cárdenas y voy a la Costa Grande de Guerrero y termino en Acapulco". (AMLO anuncia visita a Michoacán para trabajar tema de violencia y autodefensas en la entidad)

Polémica por Hugo López-Gatell

Finalmente, indicó que Hugo López-Gatell no presentaría su renuncia, y lo reconoció como uno funcionario de nivel internacional, pues no hay otro como él en el mundo. Además, declaró que le parece muy injusto los atasques que se realizan contra el subsecretario de salud.

"Para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López-Gatell, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que me van a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López-Gatell, preparado, es un gran profesional" Finalizó el presidente. (Hugo López-Gatell, un funcionario sin igual en el mundo: AMLO)