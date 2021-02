Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO hoy 12 de febrero

México.- Este viernes 12 de febrero el presidente de méxico Andrés Manuel López Obrador termina con exito su primer semana de conferencias tras recuperarse de Covid-19.

Al inicio de la conferencia Mañanera de este 12 de febrero, López Obrador anunció que estaría retomand las giras por algunos estados del país. Esto pese a que fue al termino de una gira por Nuevo León y San Luis Potosí que enfermó de Covid-19 el pasado 24 de enero.

"Terminando la conferencia iniciamos una gira, vamos a estar en Tlaxcala, y vamos a estar también en Puebla y en Oaxaca”, declaró el mandatario.

Posteriormente señaló que para mejorar el presupuesto del Estado no es necesario aumentar impuestos, si no luchar para que no haya corrupción y con ello, utilizar lo mejor posible el presupuesto.

"Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la corrupción" declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera.

Luego, fue cuestionado sobre la reciente acción de Joe Biden sobre detener la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

"Este es un tema que celebramos porque el muro se ha venido construyendo desde hace un tiempo, han construido sus tramos tanto los presidentes demócratas como los republicanos”, indicó AMLO.

Por otra parte, aseguró que en la renegociación de los contratos con las empresas particulares, ha establecido como mínimo que se haga un descuento del 20% en el total de recursos.

"Ya les manifesté a la secretaria de Seguridad Pública y al consejero Jurídico. Mínimo tiene que haber un descuento del 20 por ciento, ahí necesitamos ahorrarnos 3 mil millones al año, mínimo”, indicó Andrés Manuel.

Finalmente informó que proximamente estaría realizando un informe sobre los bienes asegurados al crimen organizado y de cuello blanco en el país, sin embargo, no dio fecha sobre cuando podría iniciar con estos informes.

"Quiero que informemos aquí de cuanto se ha decomisado a la delincuencia desde que llegamos, porque se decomisan bienes, dólares, y quiero saber, donde está ese dinero, con todo respeto ese dinero va a la Fiscalía, al Ministerio Público" declaró durante la conferencia Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador