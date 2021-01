Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy jueves 07 de enero

México.- Aquí puedes leer el resumen de los temas de los que habló el presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este jueves 07 de enero.

López Obrador es presidente de México y desde que se encuentra en funciones, poco más de dos años, ha realizado conferencias matutinas durante los días hábiles de la semana.

Estas conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador recibieron el nombre de La Mañanera por parte del mismo presidente. Se trata de conferencias de prensa donde suele presentar acciones de gobierno y responder a cuestionamientos de medios de comunicación.

Temas de los que habló Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera este jueves:

Protestas en el Capitolio

La mañana de este 07 de enero el presidente de México no ofreció un discurso ni mostró algún programa, solo se decidó a responder a medios de comunicación y la primer pregunta que le fue realizada fue evidentamente por las protestas ocurridas en Estados Unidos.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dijo que debía mantener el principio de no intervención y respeto a la soberanía de otro país y sus pueblos.

Pese a ello, si ofreció unas palabras para lamentar la muerte de las personas que acudieron a la protesta el día de ayuer en Washington.

"Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos" expresó el presidente. (Lamenta AMLO las muertes por protestas en Estados Unidos)

Producción de energías limpias

Por otra parte, el día de ayer se difundió por medios de comunicación que México se quedaba atrás en la producción de energías limpias, por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se renovarían las plantas hidroeléctricas de todo el país.

"Pues vamos a renovar las hidroeléctricas, que es producir energía limpia y barata. Hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de los años que están subutilizadas" reveló AMLO. (AMLO anuncia renovación de plantas hidroeléctricas para cumplir Acuerdo de París)

Manejo de la pandemia de Covid-19

Sobre el manejo de la pandemai de covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un difícil problema que el país enfrenta y aún no supera; la falta de médicos y médicas especialistas. (AMLO reconoce falta de médicos especialistas para atender pacientes Covid-19; culpa a política neoliberal)

Por otra parte, al parecer un poco alterado por los repetitivos ataques de la oposición, reveló que el presidente Joe Biden reconoció que México tiene un mejor manejo de la panciena que Estados Unidos. (Joe Biden reconoció que México atiende la pandemia mejor que EEUU: AMLO)

En sentido, también reconoció que no se le ha invitado a la toma de poder del presidente electo Joe Biden. (AMLO no ha sido invitado a la toma de protesta de Joe Biden en EE.UU: "He decidido salir poco")

Organismos autónomos

El día de hoy, fue cuestionado sobre este planteamiento durante la conferencia matutina, donde señaló que se analiza la fusión de estos organismos autónomos con las secretarías federales.

En otras palabras, Andrés Manuel López Obrador planteó que se revisará el funcionamiento de los organismos autónomos para que no haya duplicidad de funciones con las Secretarías. (Analiza AMLO desaparecer organismos autónomos que duplican acciones del gobierno)

Canal de YouTube

El día de hoy le fue planteada la idea de comenzar a monetizar el canal de YouTube y así generar un ingreso extra para el gobierno que podría sumar al recurso para el gasto público.

"Pues sí, estoy enterado. Ayer salió una nota (...) de lo que obtendría si se comercializa el espacio que tenemos en redes sociales" expresó AMLO. (Se niega AMLO a monetizar el canal de YouTube del Gobierno Federal)