Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy jueves 14 de enero

México.- Temas tratados por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México durante la conferencia matutina de este 14 de enero.

De lunes a viernes el presidente de México realiza conferencias matutinas, conocidas como La Mañanera, donde expone acciones de gobierno y responde a cuestinamientos de la prensa.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el inicio de la Vacunación masiva en México, la violencia en Guanajuato, organismos autónomos, outosourcing, censura en redes sociales y de Jorge Arvizu.

Vacunación masiva en México

La mañana de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que alrededor de 100 mil elementos del sector salud recibieron la primera vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech.

"Ya están las vacunas en hospitales covid, ayer se vacunó a cerca de 100 mil médicos, enfermeras, se venía vacunando en promedio 4 mil 500 personas y ayer fue un día especial, hoy va a ser lo mismo, se tiene pensado terminar viernes - sábado" declaró el presidente de México.

Violencia en Guanajuato

Posteriormente admitió que en Guanajuato la ola de aseinato ha continuado y que siguen estableciendo estrategias para tratar de disminuir la violencia que registra el estado.

"Hay en Guanajuato una profunda descomposición social que se fue gestando durante años, se abandonó la atención a la gente, del bienestar, del pueblo y se permitió la creación y desarrollo de grupos dedicados a la delincuencia... Antes ni volteaban a ver a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles 'Ninis' de manera despectiva". (Confirma AMLO que vacunación masiva contra el Covid-19 empezó con casi 100 mil empleados de la salud)

Organismos autónomos

El presidente declaró que primero se analizarán los organismos autónomos que fueron creados con decretos presidenciales, pues eso no necesitan de iniciativas y reformas para ser absorbidos por una secretaría.

"Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto, destinado a estos organismos, de cerca de 500 mil millones de pesos al año". (Son 200 organismos autónomos los que serán analizados para ser absorbidos: AMLO)

Outosourcing

Lopez Obrador admitió que será hasta el mes de febrero cuando se retomen los diálogos sobre la iniciativa de que pretende eliminar el outsourcing en México.

"Lo que quedó pendiente es lo relacionado con el reparto de utilidades que está contemplado en la constitución, es un derecho (...) el sector empresarial quiere que se reglamente, por, sostienen condiciones especiales de algunas empresas que tienen muchas utilidades y no muchos trabajadores" reveló el presidente de México sin mencionar de que compañías se trataba. (Confirma AMLO que iniciativa para eliminar el outsourcing está pausada)

Censura en redes sociales

Además, señaló que llevará ante el G20 el tema de que un grupo particular pueda silenciar la voz de miles de personas a través del mundo.

"Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, no debe de usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura", manifestó AMLO. (AMLO hablará en G20 sobre censura en redes sociales: "Hay que garantizar la libertad")

Jorge Arvizu

Finalmente, al termino de la conferencia presentó un breve homenaje al difunto actor Jorge Arvizu, quien lo apoyó durante su búsqueda de la presidencia.

"Ese hombre que imitaba las voces de Don Gato y su Pandilla, (...) desafiando todo -porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación- fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo -él y su esposa, ya mayores- en favor de la lucha por la transformación de México" expuso AMLO en la conferencia. (Porque AMLO presentó la caricatura de Benito Bodoque en la Mañanera)