Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy lunes 11 de enero

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador realiza conferencia matutinas durante todos los días hábiles del año, y en cada una toca temas distintos o da seguimiento a temas que hayan sido resueltos en otras conferencias.

Los temas de los que habla AMLO, como también se le conoce al presidente López Obrador, no solo surgen a partir de los cuestionamientos que realizan los medios de comunicación, sino que también declara sobre eventos de carácter internacional e internacional, así como tambié da a conocer las acciones del Gobierno Federal.

Las conferencias matutinas han sido nombradas Mañaneras por el propio presideten de la República Mexicana, de las cuales ya hay más de 500 en redes sociales desde que inició su periodo de gobierno.

En general, las Mañaneras tienen una duración de poco más de dos horas, durante las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vale de archivos multimedia para exponer datos sobre cualesquier tema.

Cabes señalar que antes de que AMLO tomara la palabra, el titular de Profeco y aún titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma informaron sobre el regreso a clases y los precios de los combustibles.

Temas que habló AMLO durante la conferencia Mañanera

En la conferencia de hoy, López Obrador volvió a tocar el tema de los organismos autónomos señalandolos como impresindibles y como entes que agilizaron la privatización de empresas del sector público.

"Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial" declaró AMLO. (Organismos autónomos agilizaron la privatización de empresas del sector público: AMLO)

Carta al Rey de España

Posteriormente, al ser cuestoinado sobre la carta que envió al Rey de España y que no había sido publicada aún, el presidente de México presentó y leyó la carta, donde se le claramente que pide que el Gobierno de España reconozca su responsabilidad en la violencia que sufrió México durante la conquista.

"México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan" dice la carta. (¡Por fin! AMLO revela que decía la carta que le envió al Rey de España)

Muerte de Leticia Ánimas

Al estar respondiendo una pregunta a un periodista sinaloense, a López Obrador le hicieron llegar una tarjeta donde se le informaba del lamentable fallecimiento de Leticia Animas, Coordinadora de las Becas Benito Juárez por Covid-19.

"Acaba de fallecer Lety Ánimas, era coordinadora del programa de becas de nuestro gobierno, una mujer extraordinaria. Es una noticia muy dolorosa" declaró el presidente de México. (AMLO anuncia muerte de Leticia Ánimas, coordinadora de becas Benito Juárez)

Vacuna contra el Covid-19

Informó que mañana llega un paquete muy grande vacunas contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech, las cuales serán usadas para vacunar al persona de salud de mil hospitales covid en el país.

"Lo que estamos ya diseñando es un plan de vacunación que va a llegar en su momento más importante va a llegar a 10 mil brigadas de vacunación por todo el país, pero ya mañana mil brigadas, mañana (...) En todo el país, mil, para los mil 15 hospitales COVID, para terminar de vacunar a todos los médicos, las enfermeras, los trabajadores de estos hospitales y a partir de ahí adultos mayores" (Mañana se vacuna a personal de salud de mil hospitales: AMLO).

Finalmente, pidió a la población que no tuviera miedo de vacunarse y que no hicieran caso de las noticias falsas que sacan los medios de comunicación sobre los efectos secundarios de la vacuna contra el Covid-19.

"Y no tener miedo a efectos secundarios, porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane, que no afecte. Entonces, que no se dejen manipular por campañas en los medios" explicó AMLO. (No hay que tener miedo a efectos secundarios: AMLO invita a vacunarse contra Covid-19)