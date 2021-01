Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy martes 19 de enero

México.- Entre los temas de lo que habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia Mañanera de este martes, se encuentra el tema de la vacunación de maestros y maestras de Guerrero.

De lunes a viernes, el presidente de la República Mexicana ofrece conferencias matutinas, también llamadas: Mañanera. En estas conferencias tanto el presidente como distintos secretarios del Gabinete informan sobre diversos temas, así como también se responde a cuestionamientos de la prensa.

El día de hoy Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la nueva percepción de vacunas que tendrá México, tema que fue expuesto y resuelto por Marcelo Ebrard.

Así como que por su parte el secretario de Hacienda y Crédito Público informó que México tiene una reserva de 4 mil 360 millones de dólares para la compra de vacuna contra el covid-19.

De forma que López Obrador, no comentó diversos temas, como suele ocurrir.

Temas de los que habló AMLO en la Mañanera:

Vacunación de adultos mayores

Vacunación de profesores

Con el nuevo plan de percepción de vacunas que tendrá México, luego de que decidir recibir menos dosis de Pfizer para que estas sean enviadas a países vulnerables, el presidente López Obrador confirmó que en marzo se tendría vacunados a los adultos mayores.

"Y como aquí se explicó, para finales de marzo vamos a terminar de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años y esto, de acuerdo a los científicos, nos va a permitir reducir la mortalidad por COVID hasta en un 80 por ciento. Estamos hablando de marzo, por eso digo: Falta poco" declaró el presidente de México. (AMLO asegura que todos los adultos mayores estarán vacunados antes de que termine marzo)

Vacunación de profesores

Por otra parte, añadió que se comenzaría este fin de semana a vacunar a maestros y maestraas del estado de Campeche, pues se encuentra en color verde según el semáforo epidemiológico y con ello podrían comenzar clases a finales de febrero.

"Sí. Y también estamos proponiendo al gobierno de Campeche que con estas dosis se inicie la vacunación de maestros y de todo el personal de educación de Campeche, que podamos el fin de semana ya vacunar a cerca de 20 mil trabajadores de la educación en Campeche, no sólo maestros, sino también los que están en las escuelas, trabajadores educativos" informó el presidente López Obrador.

Por otra parte, mencionó que es posible que él se vacune durante la conferencia Mañanera contra el Covid-19 para inspirar confianza en la población

"Si no lo hago público o no hay una imagen donde yo esté vacunando, pues lo informo: Ya me vacuné ayer, se los digo. Para que mis adversarios no vean la cara que voy a poner con el pinchazo" comentó AMLO en la Mañanera. (AMLO podría vacunarse en La Mañanera para generar confianza en la vacuna contra Covid-19)