Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy miércoles 13 de enero

México.- Resumen de los temas de lo que habló Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia Mañanera de este miércoles 13 de enero.

Previo a que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador tomara el microfono, se informó acerca del arribo de vacunas al país, así como también de los contratos millonarios que firmó el gobierno del expresidente Felipe Calderón con empresas para el manejo de ocho Centros Penitenciarios en el país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras ello, López Obrador informó que las vacunas de Covid-19 ya se encontraban dispersadas por todos los estados del país, y que ya había comenzado la distribución en los municipios donde hubieras hospitales covid.

Leer más: AHMSA ofrece en carta pagar 'en abonos' sobreprecio por planta de fertilizantes: AMLO

Temas de los que habló AMLO en la Mañanera

Vacuna contra el Covid-19

Contratos con privados sobre cárceles

Recuperación del 200 mdd

Censura en redes sociales

Vacuna contra el Covid-19

En la conferencia Mañanera de este 13 de enero, el presidente de México confirmó que la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y BioNTech llegó a todos los estados del país y muestra de ello fue que se inició con la vacunación en distintos estados.

"Ahora vamos a informar que ya prácticamente en todo el territorio nacional han llegado las vacunas para que se atienda primero a los médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, que están en hospitales COVID, que esa es la prioridad. Entonces, ahora se va a informar sobre este tema, sobre este asunto tan importante"

Contratos con privados sobre cárceles

Andrés Manuel López Obrador explicó que se hablaría con cada uno de los proveedores para realizar una renegociación de los contratos, sin embargo, si no se llegara a algún acuerdo, advirtió que se realizaría una demanda por lo civil para cancelar el contrato.

"Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos. Lo siguiente o al mismo tiempo, en paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo. Aquí vamos a estar informando".

Recuperación del 200 mdd

En el caso de otro contrato abusivo que firmaron gobierno pasados, López Obrador explicó que la empresa AHMSA estaba de acuerdo en regresar los 200 millones de dólares que recibió del Gobierno Federal por plantas de fertilizantes que no funcionaban.

"Ayer recibí una carta del empresario principal, de que están dispuestos a devolver los 200 millones de dólares. Ahora falta que la fiscalía resuelva si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta reparación del daño, si es legal, si está permitido, si lo podemos hacer" informó AMLO.

Censura en redes sociales

Durante la Mañanera, Andrés Manuel López Obrador comparó a las redes sociales con la Santa Inquisición por la censura que ejercieron contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

"Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de Face en los últimos tiempos. No puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial -por sus alcances- de la censura, como la Santa Inquisición de nuestros tiempos, en lo que corresponde a las redes sociales. Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad" declaró López Obrador.

Leer más: AMLO compara redes sociales con la Santa Inquisición; revisarán censura a libertad expresión

INE

Finalmente, López Obrador volvió a responder ante la polémica de la semana sobre la suspensión de la transmisión en vivo de la Conferencia Mañanera del presidente de México durante el periodo de campaña electoral.

"Bueno, aparte de lo que nos puede decir Julio sobre los principios constitucionales y las leyes, yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información".