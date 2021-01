Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy miércoles 20 de enero

México.- Entre los temas de lo que habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia Mañanera de este miércoles se encuentra la investidura de Joe Biden y la relación de México con Estados Unidos.

De lunes a viernes, el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador ofrece conferencias matutinas llamadas: Mañanera. En estas conferencias tanto el presidente como diferentes secretarios del Gabinete notifican sobre distintos temas, como también se responde a cuestionamientos de la prensa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con motivo de la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de América, surgieron mútliples temas sobre la relación de México con Estados Unidos, además, se informó acerca de temas de seguridad nacional por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez.

Leer más: Que le vaya muy bien; dice AMLO a Joe Biden por toma de protesta como presidente

Temas de los habló AMLO en la Mañanera:

Investidura de Joe Biden

Relación de México con Estados Unidos

Twitter y su relación con el PAN

Investidura de Joe Biden

"Hoy es también el acto de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, del señor Biden. Aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos" declaró el presidente de México. (AMLO en tres ejes principales de la política de Joe Biden)

Relación de México con Estados Unidos

"Pues se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerensismo de ningún gobierno, que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos y que también ellos no vengan a meterse" afirmó el presidente de la República Mexicana. (No quiere AMLO cooperación militar con Estados Unidos)

Twitter y su relación con el PAN

"El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN" aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. (AMLO revela que director de Twitter México fue militante del PAN)