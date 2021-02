Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO hoy miércoles 24 de febrero

México.- En la conferencia Mañanera de este 24 de febrero el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó sobre los recursos económicos asegurados al crimen organizado que serían puestos a disposición del pueblo del país.

Para ello, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acudieron a Palacio Nacional para presentar dicha información.

Posteriormente López Obrador abrió la ronda de preguntas y respuestas en la Conferencia Mañanera donde fue cuestionado sobre el regreso a clases de los colegios privados.

“Yo entiendo, ya es mucho tiempo, la escuela es lo más importante y no es lo mismo la educación a distancia… si llegan más vacunas seguiremos con los maestros a la par que con los adultos mayores, pero primero los estados que están en verde...por eso es tan importante el llamado a la ONU..”

En ese sentido confirmó que los contagios de Covid-19 no han cesado en el país y por ello, un regreso a clases presenciales prematuro implicaría un mayor riesgo de contagio, pese a que ya se inició el proceso de vacunación.

Sobre la vacunación de adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los gobiernos estatales idear estrategias para que los adultos mayores no pasen tanto tiempo haciendo fila para recibir el medicamento contra el Covid-19.

"Todos van a ser vacunados, no se desesperen, no tienen que ir en un solo día... para la gente de Ecatepec, no tienen que ir desde una noche antes…”

Por otra parte, López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de la Industria Energética para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en la compra de energía para el país.

“Hay quienes quieren ver a CFE al nivel de Iberdrola y no, no tiene que ser así, ya se terminó ese tiempo…Nosotros estamos a favor de que se hagan negocios en el país pero con ganancias razonables…”

Posteriormente, aprovechó para promover al avión presidencial, “no lo hemos podido vender... es muy lujoso…”

Respecto a la solicitud de violación de la solicitud del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se comprometió a ser juzgado por el congreso local y reiteró que el proceso fue claro.

"No es venganza ni nada de tipo político... pero no somos tapadera de nadie."

“No es venganza ni nada de tipo político... pero no somos tapadera de nadie.”

Abundó sobre el tema de la ASF y las denuncias de falta de transparencia en el uso de los recursos del bienestar y el sobrecosto de la cancelación del NAIM, “qué bueno que corrigieron sus datos...la prensa ya estaba celebrando... como es tiempo de zopilotes…”

Finalmente, recordó que hoy es el día de la Bandera y los 200 años del Plan de Iguala, “vamos a ir con el presidente de Argentina, nuestro amigo, a Iguala a la conmemoración…”