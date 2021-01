Resumen de la conferencia Mañanera de AMLO, hoy viernes 15 de enero

México.- Resumen de los temas de lo que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante La Mañanera de este viernes 15 de enero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza conferencias matutinas de lunes a viernes donde habla sobre diversos temas de interés nacional, así como también responde a cuestionamientos que realizan medios de comunicación durante el evento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Mañanera tiene una duración aproximada de poco más de dos horas, y comienza a transmitirse en vivo desde los canales de YouTube del Gobierno de México o del de Andrés Manuel López Obrador.

Temas de la Mañanera

Caso de Cienfuegos Zepeda

Vacunación en América Latina

Caso de Cienfuegos Zepeda

Al comenzar la Mañanera de hoy, Andrés Manuel López sabía que se trataba de un tema primordial a resolver a la opinión pública, y por ello, desde el inicio avaló la conclusión de la Fiscalía General de la República en la investigación contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda. (No hay elementos para juzgar al General Salvador Cienfuegos en México: AMLO)

Tras ello, también señaló que las evidencias que Estados Unidos envió a México sobre el caso serán publicadas en el transcurso del día de hoy. (Anuncia AMLO que expediente del General Cienfuegos será público)

Finalmente, sobre el tema, pidió al pueblo de México que tuviera confianza en que decían la verdad, que la intención de buscar justicia y castigar a los corruptos no podía ser manchada por la invención de delitos. (No queremos fabricación de delitos ni venganzas y no aceptamos intimidaciones: AMLO)

Vacunación en América Latina

Por otra parte, presumió durante la Mañanera que México volvió a ser el país número uno de Latinoamérica en la vacunación contra el Covid-19, seguido muy de cerca por Argentina, sitio donde se tiene un laboratorio de AstraZeneca que ya está produciendo vacunas certificadas.

"Ya México desde el inicio, pero durante dos días nos alcanzó Argentina, pero ya de nuevo México desde ayer ya está en primer lugar en todo América Latina, es el país que más está vacunando y así vamos a seguir adelante. Los médicos, las enfermeras, trabajadores de la salud de los hospitales COVID y luego adultos mayores". (Presume AMLO primer lugar de México en vacunación Covid-19 en Latinoamérica)