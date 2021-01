Resumen de la conferencia Mañanera de hoy lunes 25 de enero

México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que salió positivo a Covid-19 y de aislarse por ello, la secretaria de Gobiernación Olga Sánchez Cordero presidió la conferencia Mañanera este lunes 25 de enero.

Fue el propio el presidente López Obrador quien asignó este encargo a la titular de la Secretaría de Gobernación Sánchez Cordero, y que se hizo publico a través de la cuenta oficial de Twitter del mandatario mexicano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días" twiteó Lopez Obrador durante la noche de ayer.

Leer más: AMLO se encuentra bien y fuerte: Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero afirmó durante la Mañaner que el presidente AMLO se encuentra fuerte y bien, con síntomas leves, y que desde la distancia seguirá a dirigiendo a transformación social del país.

Es un hombre fuerte, optimista, representante del pueblo, es un ejemplo a seguir, que inspira.

En una hora de conferencia, Sánchez Cordero informó que el presidente de la República Mexicana ha decidido aislarse en Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde es atendido por especialistas dirigidos por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero informó que una vez llegó del vuelo el día de ayer a la Ciudad de México, también se realizó una prueba rápida de covid y resultó negativa, y posterior a ello, se realizó la prueba PCR, de la cual obtendría los resultados el día de hoy o mañana.

"Yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba. La prueba rápida salió negativa y me hice la prueba que me entregarán entre hoy y mañana, la PCR".

Además, afirmó que los funcionarios del Gobierno Federal que estuvieron en contacto con el presidente durante el fin de semana, se encuentran siguiendo las indicaciones del Dr. Jorge Alcocer.

Pues debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió positivo, se corre el riesgo de que ellos también resulten así. Pese a ello, esta mañana salió a dar la conferencia sin portar un cubrebocas.

Sánchez Cordero confirmó también que Beatriz Gutiérrez, después de estar de gira con el presidente, resultó negativa en la prueba covid que se realizó,

Por otra parte, hizo un llamado a la población para que no dejara realizar la medidas de prevención contra el contagio de Covid-19, entre las cuales se encuentra mantener la Sana Distancia (1.5 metros), constante lavado de manos, uso de gel antibacterial y uso de cubrebocas.

Sobre las pruebas que se realizarán los funcionarios que estuvieron en contacto con el presidente de México, Olga Sánchez Cordero afirmó que los resultados de estas se estarían haciendo públicos.

Este es el gobierno más transparente, todo se va a dar a conocer.

En otros temas, la secretaria de Gobernación reafirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaría la llamada con el presidente Vladímir Putin, como estaba acordado en la agenda para tratar el tema de las vacunas Sputnik V.

Al ser cuestionada sobre la filtración del testimonio en la investigación del caso Ayotzinapa, Sánchez Cordero confirmó que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable de la filtración.

Añadió también que respetarán la libertad de expresión del medio de comunicación que publicó el testimonio, y que se actuará en contra de quien filtró el archivo en la institución. Indicó que “es muy delicado, no solo porque se pone en riesgo la investigación sino también por la vida de los implicados.”

Leer más: Filtración de caso Ayotzinapa pone en riesgo la investigación y la vida de testigos

Los que realmente tienen la responsabilidad son quienes filtraron esta información al medio de comunicación, eso es lo que puedo decir.

Posteriormente, opinó que la libertad de expresión en este país es libérrima.

Finalmente, cuando se le expusieron los casos de denuncias que se estaban realizando por redes sociales contra youtubers famosos, ella, en su condición de líder institucional en la lucha contra la violencia género y hacia las mujeres, condenó que se realicen estos actos.