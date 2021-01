Resumen de la conferencia Mañanera del presidente hoy miércoles 27 de enero

México.- La titular de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero encabezó la conferencia Mañanera el día de hoy con motivo de hablar de las acciones del Gobierno Federal en la erradicación de la violencia contra la mujer.

Por ello, las titulares de distintas secretarías del Gobierno Federal fueron invitadas presentas datos y avances en la lucha contra la erradicación de la violencia hacía la mujer.

Cabe recordar que las conferencias Mañaneras están siendo encabezadas por la secretaria Olga Sánchez Cordero por instrucción del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, debido a que él resultó positivo a Covid-19.

Fue el pasado domingo cuando el presidente de México López Obrador confirmó que había resultado positivo a Covid-19, justo después de terminar una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

Por lo que esta es la tercera conferencia matutina que encabeza Olga Sánchez Cordero.

Al momento de iniciar la conferencia, la titular de la Secretaría de Gobernación felicitó a la Claudia Pavlovich por convertirse en la primera mujer que se vuelve presidenta de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago).

Claudia Pavlovich es la gobernadora del Estado de Sonora y el nombramiento se estaría realizando el día de hoy, sucediendo en el puesto al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

Posteriormente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez tomó la palabra para hablar sobre la situación de violencia que vives el país.

Nadine Gasman Zylbermann, titular del Instituto Nacional de las Mujeres también presentó en la Mañanera avances en la erradicación de la violencia contra la mujer.

Le siguió Fabiola Alanís, titular de la Conavim, quien expuso que México se encuentra en una etapa de contención en el delito de feminicidio, es decir, evitar que continúe el aumento de casos en el país.

En ese sentido presumió que durante el 2020 hubo una casi imperceptible disminución de los feminicidios en México en comparación con el 2019. Pues en el 2020 940 mujeres fueron asesinadas de manera que calificó a feminicidio, mientas que en 2019 fueron 942.

Además, destacó que los municipios de Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey son los que concentraron la mayoría de los casos durante el 2020.

Posteriormente María del Rocío García Pérez, titular del DIF Nacional también participó en la conferencia matutina señalando que el instituto está a disposición de las mujeres, niños y niñas, para orientarlos en cuestiones jurídicas y de otra índole.

Por su parte, la coordinadora del GIEV relató los desafíos y retos que enfrentan las instituciones para erradicar la violencia contras las mujeres.

A partir de la conclusión de este informe dio inicio la ronda de preguntas y respuestas, donde Olga Sánchez Cordero fue cuestionada sobre la legalización del aborto y de los calcinados en Tamaulipas.

Sobre el primer tema Olga Sánchez Cordero que no se trataba de una consulta o discusión sobre el derecho, sino sobre la criminalización o no de una conducta.

"Lo que se va a discutir no son los derechos, los derechos no son discutibles los derechos no están más que en la Constitución y más allá de la Constitución en las comisiones internacionales" declaró Sánchez Cordero.

Finalmente aclaró que lo ocurrido en Tamaulipas no es similar a las muertes registradas en San Fernando, y que la Secretaría de Gobernación urgiría a las dependencias correspondientes para que resolviera el caso y se identificara a las víctimas.