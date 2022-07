Retienen a Alito Moreno en AICM en su regreso de Europa por alerta migratoria

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, reiteró su acusación de persecución política, luego de ser retenido durante más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de su regreso de Europa por una alerta migratoria a su nombre.

Procedente de Francia, Alito Moreno fue retenido por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, acusando que lo hicieron llenar documentación extraoficial.

"¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, declaró Alejandro Moreno en un video publicado en redes sociales

El líder del PRI, quien aclaró que llegó acompañado de su esposa, hizo un llamado a no dejarse amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México.

"No tengo razón de qué (la alerta), estoy aquí en la Ciudad de México a ver que otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores (…) No a la dictadura", mencionó.

Acusaciones contra Alito

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Alejandro 'Alito' Moreno por los posibles desvíos millonarios de fondos federales y tráfico de influencias para evadir la justicia.

De acuerdo con fuentes de la FGR citadas por Animal Político, la investigación contra 'Alito' Moreno inició a partir de operaciones irregulares detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que involucrarían al líder del PRI, familiares y empresarios.

Entre las acusaciones destaca un presunto desvío millonario de fondos federales detectado en su administración como gobernador de Campeche, así como un posible tráfico de influencias para retrasar la presentación de denuncias en su contra por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre 2016 y 2018, mientras 'Alito' Moreno era gobernador de Campeche, la ASF detectó el gasto irregular de 4 mil 336 millones de pesos de fondos federales, de los cuales permanece sin aclarar el destino de 3 mil 855 millones de pesos.

Aunque la ASF no ha presentado ninguna denuncia contra el dirigente del PRI, como debió hacerlo, la FGR investiga el posible desvío de los recursos a raíz de una denuncia, así como el posible tráfico de influencias que habría impedido presentar las denuncias contra la gestión de Moreno Cárdenas.