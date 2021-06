Retos y riesgos para la democracia mexicana, expertos opinan

México.- Es común que en cada elección los ciudadanos escuchen descalificativos de la clase política hacia las instituciones electorales, el discurso de fraude electoral o las intenciones de debilitar a organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral o bien los Institutos Electorales de los Estados, donde participan ciudadanos en la organización de las votaciones, así como en la defensa de los votos, no abona a la democracia mexicana que aún está en construcción, coinciden expertos consultados.

Si ya existe un desánimo y desconfianza de la gente en los partidos políticos, la falta de confianza en instituciones independientes, como el INE, y la desacreditación constante hacia su trabajo pueden llegar a erosionar la confianza de la gente en que sus votos cuenten realmente.

Aún quedan reformas pendientes para trabajar como, por ejemplo, facilitar los requisitos para que la figura de candidatos independientes pueda ser realmente usada por los ciudadanos o bien resolver los problemas constantes que ocurren en casillas especiales, donde no hay boletas suficientes para los votantes en tránsito, o hacer realidad el voto electrónico, que facilitaría los conteos en la próxima elección Presidencial en 2024; sin embargo, el fondo es que los partidos políticos y los políticos deberán respetar las instituciones, la decisión popular, dejar de polarizar al país y gobernar para todos usando a la política como un medio para realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Aceptar la derrota

Otro punto relevante expresado por los expertos en materia electoral consultados para este artículo resalta en la importancia de que los perdedores reconozcan rápidamente la derrota, porque da certeza, pero si a pesar de que saben que han perdido salen y declaran un triunfo con base en información no oficial, como, por ejemplo, una encuesta de salida pagada por el propio candidato, puede llegar a confundir al ciudadano y generarle desconfianza en el proceso.

‘Líderes carismáticos con mucho apoyo popular llegan al poder y, una vez allí, empiezan a erosionar a las instituciones’: Dr. Víctor A. Hernández Huerta

Cualquier país, enfrenta retos importantes, señaló el Dr. Hernández, experto en temas de instituciones políticas y elecciones, en entrevista con Debate.

“Las democracias, una vez que nacen, no está allí toda la vida. Es importante que los ciudadanos defendamos a la democracia, a las instituciones democráticas, porque las democracias son seres vulnerables y débiles. Si no son protegidos, pueden erosionarse y haber un colapso democrático”.

Quien ha sido asesor del consejero presidente del INE y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que, hoy en día, las democracias no mueren por golpes de Estado militares, sino por líderes carismáticos con mucho apoyo popular que llegan al poder denunciando a una élite política corrupta, mientras que de forma gradual empiezan a erosionar a las instituciones.

Un caso ha sido las críticas constantes hacia el Instituto Nacional Electoral, cuya propuesta sería que pasara a manos del Ejecutivo o del Poder Judicial, lo cual sería, subrayó el académico del CIDE, un retroceso importante y pondría en riesgo la democracia en México, porque el INE selecciona a ciudadanos aleatoriamente, quienes son los que cuentan los votos, mientras que se ha consolidado un sistema electoral autónomo e independiente del Poder Ejecutivo; antes no era así, y por ello llegó a ocurrir que se apagaba el sistema de cómputo de votos y al día siguiente se anunciara un resultado distinto al expresado por la gente en las urnas.

Víctor Hernández Huerta expuso que en México pareciera que ha habido una concentración del poder en manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ha regresado un hiperpresidencialismo de antaño, pues la Suprema Corte de Justicia tiende a emitir fallos favorables al mandatario, mientras que él ha ejercido presión para remover a ministros de la Corte que eran opositores y ha nombrado a ministros que lo apoyan. De igual forma, el Dr. Hernández criticó que el Poder Judicial no ha sido un contrapeso firme y fuerte frente al Ejecutivo.

En tanto el Poder Legislativo controla la mayoría calificada en el Congreso federal entre Morena y sus aliados —las dos terceras partes de la Cámara de Diputados—, por lo que podían realizar reformas constitucionales favorables al presidente sin consultar o conveniar con la oposición —situación que acaba de cambiar en la reciente elección, pues si bien Morena tiene la mayoría, perdió espacios de poder en el Congreso y no podrá continuar realizando estos cambios constitucionales sin la oposición—.

Dr. Víctor A. Hernández Huerta

Profesor investigador visitante de la División de Estudios Políticos del CIDE. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Notre Dame (EUA) y licenciado en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE

‘La violencia en elecciones, pérdida de vidas y falta de reconocimiento de los perdedores no abonan a la democracia’: Dr. Bernardino Esparza Martínez

En México, la democracia aún no está consolidada, señala el Dr. Bernardino Esparza Martínez, quien se ha desempeñado como académico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Señaló que entre los pendientes para la democracia en el país está que se cree el hábito de que en cuanto se den resultados y los ganadores reconozcan su triunfo, sobre todo, deben aceptar su derrota los perdedores, pues lo que vimos en diversos estados el pasado domingo fue que ambos candidatos punteros se declararon ganadores en diversas entidades tomando en cuenta las encuestas de salida realizadas por ellos mismos, las cuales no tienen validez y pueden confundir al electorado.

El Dr. Esparza Martínez señaló que es importante que esperen los resultados del PREP que, aunque no es el oficial, marca una tendencia en la votación porque contiene información de las actas de la jornada electoral. Incluso, dijo que en democracias consolidadas, como en Europa, los perdedores renuncian a todo y no vuelven a ser candidatos o líderes de partido porque reconocen que su estrategia fue mala, pero en México pierden y continúan.

El maestro en ciencia política opinó que el ambiente actual de crispación, polarización política de algunos actores rompe, pues la Constitución señala que “somos una República democrática, representativa y federal y el que nos representa, nos representa a todos”.

Si bien, el Dr. Esparza reconoció la participación ciudadana en la elección, expuso que no deben darse incidentes violentos y la pérdida de vidas, lo cual, dijo, es parte de la falta de la consolidación de la democracia en México y un reflejo de la incidencia delictiva, por lo cual deberán investigarse las circunstancias de los asesinatos de candidatos y candidatas.

El experto en preservación de la legalidad en las elecciones descartó que se vaya a anular alguna elección en particular debido a actos de violencia, pues no se observó a nivel nacional que ocurrieran actos generalizados en toda una sección o distrito en cuanto a intimidación o robo de material o desaparición de personas; para ello, explicó, se deberá revisar en el Consejo Electoral las actas distritales y seguramente se darán impugnaciones que habrá que revisar.

Para ello está la Fiscalía para la Atención a Delitos Electorales, con despliegue en todo el país, para levantar incidencias y detener a quienes hayan cometido actos delictivos.

Como pendientes de reformas, comentó que considera que deberá revisarse el caso de las casillas especiales, que son para las personas en tránsito, las cuales normalmente no tienen suficientes boletas para la gente.

Dr. Bernardino Esparza Martínez

Académico en la Universidad La Salle. Doctor en derecho, apto cum laude, por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en derecho constitucional y ciencia política por el Centro de Estudios Constitucionales del Ministerio de la Presidencia en España.

‘La polarización y el descrédito a las autoridades electorales sin fundamentos reales no ayudan a la democracia’: Fernando Ojesto Martínez Manzur

La elección fue complicada por el contexto político en el cual nos encontramos de polarización, donde se le ha criticado sin fundamentos reales a las autoridades electorales desde el propio Gobierno, y eso no ayuda a la democracia, expresa Fernando Ojesto Martínez Manzur, catedrático de derecho en la UNAM.

“La intromisión del Ejecutivo en elecciones puede ser tomada en cuenta como una violación en la equidad de la contienda”, subrayó. Además, añade el contexto de violencia. Destacó el extraordinario trabajo realizado por las autoridades electorales federales y locales.

Informó que se espera que las elecciones se judicialicen en diversas entidades, pero dijo que se debe confiar, pues hay fortaleza para dirimir los asuntos apegados a la Constitución; mientras que opinó que tenemos en México tribunales y autoridades electorales encomiables, quienes a nivel internacional han sido catalogadas de vanguardia. Un ejemplo es que ha habido alternancias en el poder en México a nivel federal y local desde que existe el IFE y el Tribunal Electoral.

Fernando Ojesto declaró que sería muy preocupante si los próximos legisladores presentan una propuesta de reforma para desaparecer el INE o los institutos electorales locales, “sería una regresión de 30 años. Confío en que los próximos legisladores no se van a meter en el tema estructural”.

Subrayó que la ruta debe ser en fortalecer a las instituciones y trabajar desde el Legislativo para que el voto electrónico sea una realidad en la elección presidencial del 2024, por ejemplo. También dijo que se puede avanzar en la fiscalización, pues actualmente es complicada para el INE por el tiempo y el número de cargos para fiscalizar los recursos públicos de los candidatos y candidatas.

Pero, sobre todo, ve que se deberá trabajar en avanzar hacia una democracia sustantiva, entendiendo que democracia no es solo votar, sino que la ciudadanía debe formar parte de la toma de decisiones e involucrarse en todo momento, para ello se debe realizar una reforma electoral orientada a la construcción de ciudadanía y para fortalecer la educación cívica, así como la cultura de la legalidad.

Otro punto relevante que destacó fue que en este proceso electoral se observaron muy pocos candidatos independientes, puesto que ve que esta figura no está siendo adoptada por la ciudadanía y deberán revisar si los requisitos están inhibiendo la participación. En el mismo tenor, se deberá fortalecer también el sistema de partidos políticos, porque la gente no encuentra afinidad con la ideología actual de ellos.

Fernando Ojesto Martínez Manzur

Maestro en derecho por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral.

‘Lo importante no es la alternancia, sino la

alternancia de proyecto, no gente que grita y echa lodo a los demás’: Dr. Joaquín Osorio Goicoechea

En ciencia política, dentro de todo este proceso electoral 2020-2021, lo más importante es la definición de diputados federales, ya que apuntó que esto define si el Gobierno federal avanza en sus iniciativas o no y se impacta a todo el país.

El también académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Iteso consideró en primera instancia que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, aunque a algunos no les guste, y de alguna forma, su Gobierno tiene que avanzar, lo que hasta ahora ha ocurrido gracias a la mayoría calificada en el Congreso, aunque reconoció un riesgo, y es el de que no haya contrapeso.

Osorio Goicoechea detalló que con la mayoría simple en esta elección, el presidente tiene de nuevo la posibilidad de no perder mucho tiempo en negociar con los diputados federales.

El académico reafirmó que se trata de un presidente, de un partido, sino que para cualquiera, gobernar con un Congreso que tiene mayoría de oposición es más difícil, mientras que gobernar con una mayoría simple es más fácil que las iniciativas avancen, pero insistió que es muy importante que se mantengan los contrapesos. Por lo anterior, destacó que la elección de diputados federales es la más importante.

El riesgo consistía en que el Gobierno federal hubiera alcanzado una mayoría calificada en la Cámara, es decir, que el presidente proponga cosas interesantes, racionales o irracionales, y se las aprueben sin cuestionamientos.

A su vez, el también académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la Universidad Iteso reflexionó que ya hubo alternancias en casi todos los estados de la República, ya se cambió de presidentes de la República con diversos partidos, en los estados se ha alternado y se ha regresado y en ninguno de los casos pasó nada.

Por lo anterior, detalló que se hace notorio que lo importante no es la alternancia, sino una alternativa de Gobierno. Que haya alternancia de proyecto, no gente que grita y hecha lodo a los demás, “proyectos que se quieran comprometer, eso es lo importante. Si los diputados que los representan no lo hacen, se deben de traer a cuentas”, aseveró.

Apuntó que los ciudadanos en general deben pedir cuentas a su Gobierno, exigirles que hagan lo que prometen o que le bajen a sus propuestas y sean más efectivos y eficaces en el transcurso de los años que gobiernan, y así, destacó, podrían refrendar su apoyo.

Sobre el procesos electoral en general, consideró que con el clima de violencia que se vive en el país, es terrible que hayan sido asesinadas al menos 80 personas relacionadas a la política, y al menos 32 candidatos. “¿En qué país vivimos?”, cuestionó.