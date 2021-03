Retwittea Marcelo Ebrard crítica contra el mercado negro de armas en Estados Unidos

México.- Tras el tiroteo en Colorado que dejó 10 personas muertas, cientos críticas fueron exhibidas en redes sociales contra el sistema de control de armas en Estados Unidos, y entre ellas, publicación en contra del mercado negro de armas en dicho país fue retwitteada por el canciller de México Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón retwitteó en su cuenta oficial de Twitter, la publicación del escritor y periodista Ioan Grillo, quien señala que el autor del tiroteo en Boulder, Colorado, habría comprado de manera ilegal el arma que utilizó.

La publicación de Ioan Grillo fue borrada entre los 40 y 50 minutos después, por lo que actualmente el retwitt del funcionario mexicano, así como tweet orignal serían díficiles de encontrar.

Ioan Grillo tuiteó "It looks like the shooter in the tragic massacre in Boulder may have been prohibited from having guns and got his murder weapon illegally. This speaks again to the loopholes and huge black market in firearms in the United States".

La traducción sería "parece que al tirador en la trágica masacre en Boulder se le prohibió tener armas y obtuvo su arma homicida ilegalmente. Esto habla nuevamente de las lagunas y el enorme mercado negro de armas de fuego en los Estados Unidos".

Esta crítica y evidencia del mercado negro de armas en Estados Unidos, fue retwitteada por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien no añadió un comentario al respecto.

Cabe señalar, que en meses anteriores, el canciller mexicano junto al presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado el flujo de armas que hay en Estados Unidos y que muchas veces termina en manos de criminales mexicanos.

Inclusive, la petición de un más estricto control de armas en el país norteaméricano, se ha hecho pública en conferencias Mañaneras del presidente de México y del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, así como también duras criticas por el operativo donde se permitió la entrada ilegal de armas a México desde Estados Unidos, durante el sexenio de Felipe Calderón.