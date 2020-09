Reuniones de gobernadores con el presidente de México no funcionaron: Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- Un presupuesto desafortunado se contempla para Sinaloa en el 2021, puesto que, la propuesta presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, no contempla recursos asignados para escuelas de tiempo completo y trae fuertes recortes en materia de seguridad.

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, dijo que las reuniones que se habían hecho con gobernadores y el presidente de México para discutir el presupuesto del siguiente año, al parecer no prosperaron pues sus peticiones y recomendaciones y no fueron reflejadas en el proyecto de presupuesto del 2021.

"No es fácil porque las participaciones federales no se preven no están etiquetadas claro que va tener un efecto en los municipios, pago de nóminas", dijo.

"Ayer estuvimos en contacto varios gobernadores vamos a tener una reunión con el secretario de Hacienda para ver estos temas", expresó, al reiterar que se tendrán que hacer más esfuerzos para hechar andar los programas y la operatividad de la administración pública.

En tanto a los recortes a Fortaseg, el gobernador mostró preocupación por las implicaciones que conlleva, puesto que, la seguridad de los muncipios necesita de mayor inversión para equipamiento y mejora del servicio por parte de los elementos.