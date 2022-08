Revela AMLO haber enviado carta a Joe Biden sobre política energética y el T-MEC

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que está enviando una carta al Presidente Joe Biden y reafirmó la defensa de la soberanía energética mexicana, luego de la polémica sobre el T-MEC.

"Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el Presidente Biden así me lo ha expresado, más de una vez, que la relación se tiene quedar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía, por eso le he llegado a decir de que, a diferencia de la frase atribuida a Porfirio Díaz yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos", indicó.

"Ahora que hay esta diferencia, por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al Presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa".

El Jefe del Ejecutivo mexicano cuestionó que haría Estados Unidos con su industria sin las autopartes que se producen en México.

"No solo es ¿que harían en Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos?, sino ¿qué harían con su industria sin las autopartes que se producen en México? Un vehículo en Estados Unidos costaría 10 o 15 mil dólares más sin el comercio de autopartes producido en México y así en muchas otras actividades, entonces es una relación muy consolidada", agregó.

Niega tratado con China y Brasil

Por otra parte, AMLO descartó unirse a un bloque comercial con China, Rusia, Brasil, India, y resaltó la relación con Estados Unidos, aunque exigió a ese país respeto a la soberanía energética de México.

Ante la pregunta de si México podría integrarse al bloque comercial con Brasil, la India, China, Rusia y Sudáfrica, López Obrador dijo que no considera que esa sea una opción.

"Yo no considero que esta sea una opción, desde luego cada país es libre y soberano, puede establecer relaciones financieras, comerciales con otros países, con otras regiones pero nosotros tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y de Canadá y por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá, son muy buenos mercados, es el mercado más importante del mundo e históricamente hemos mantenido relaciones económicas y comerciales culturales, hay casi 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, de origen mexicano nacidos en México y que ahora trabajan y progresan en Estados Unidos", dijo.

Te recomendamos leer:

Hacienda destinará 503 mil mdp a subsidios de gasolinas y luz

Juez otorga segunda suspensión definitiva contra Tramo 5 del Tren Maya

Siempre he sido respetuoso con mis adversarios, nunca he criticado a esposas e hijos: AMLO

"Va a creciendo la integración y ahora pues hay una dependencia mutua".