Revela AMLO las 3 candidatas a ministro de la Suprema Corte de Justicia

México.- En la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los tres nombres de las integrantes de la terna de mujeres que presentará ante la Suprema Corte de Justicia para asumir el cargo de ministro.

elección que le corresponde al senado, para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de justicia. Son tres mujeres

Dijo López Obrador, dando a conocer que las candidatas son la Licencia Diana Alvarez, la Licenciada Ana Laura Magaloni, y la Licenciada Margarita Ríos-Farjat.

Agradecer a los diputados porque se aprobó el presupuesto para el 2020, en lo general se garantizó que haya presupuesto para el desarrollo que haya suficiente, como nunca para el bienestar del pueblo

Aseguró que no hay injerencia del (p) Ejecutivo en el (poder) Legislativo, "no hay línea o la línea es que no hay línea" dijo el mandatario, quien asegura que con esto "están garantizados los recursos para que todos los adultos mayores del país, tengan una pensión".