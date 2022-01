Revela AMLO que FGR investiga a empresas "factureras" y hay órdenes de aprehensión

" Lo ideal es que desterremos la defraudación fiscal, no saben cuánto se va a aportar si se termina con las condonaciones de impuestos , si todos pagamos nuestros impuestos y sobre todo los de arriba, que no pagaban, si dejamos eso establecido hacia adelante va a ser una gran aportación el que todos cumplamos", resaltó AMLO.

"Así fue como se hicieron las denuncias, lo tengo muy claro, porque además se trata también de gente posiblemente vinculada a políticos , a influyentes, hasta acá llegaba la presión para que no se presentaran denuncias, pero sí se presentaron, y las que falten se van a presentar ", dijo.

AMLO reveló que incluso se han detectado vínculos entre las empresas "factureras" y políticos influyentes , por lo que hasta el gobierno federal llegaba la presión de que no se presentaran denuncias. Sin embargo, advirtió que se seguirá denunciando.

El mandatario detalló que durante una reunión con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) él planteó que sería incongruente denunciar "factureras" y no presentar denuncias, por lo que empezaron a hacerlo.

"Empezó a proliferar todo este sistema de las facturas falsas para lavar el dinero y no pagar impuestos. De repente empezó a predominar ese sistema y empezaron a aparecer nombres o se empezó a hablar de personajes que tenían aviones privados y mansiones ", explicó.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.