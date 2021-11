Revela AMLO que empresas les pagan a Krauze y a Aguilar Camín para mentir contra el gobierno

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó a que Enrique Krauze y a Héctor Aguilar Camín les pagan varias empresas para que se la pase desprestigiando al Gobierno Federal con mentiras.

En la conferencia Mañanera de este 03 de noviembre del 2021, AMLO explicó que Enrique Krauze solía vivir del Gobierno Federal, no obstante con el cambio de gobierno que hubo tras las elecciones federales en 2018, dejó de percibir dinero.

No obstante, ahora reciben financiamiento de distintas empresas de México, para desprestigiar al Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sea emitiendo mentiras o deformando los hechos.

“Krauze canasteaba, o sea, vivía del gobierno, ahora ya no vive del gobierno, está recibiendo dinero de Bimbo, de Oxxo, de Coppel, también de Ramírez, etc, etc, etc, igual que Aguilar Camín”, declaró abiertamente AMLO en la conferencia Mañanera.

A excepción de Coppel, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había señalado a las empresas Bimbo y Oxxo, por tener conflictos de interés, desde el momento en que hubo un cambio de poder en 2018.

En la conferencia Mañanera, AMLO no precisó a través de qué mecanismos recibía dinero por parte de Bimbo, Oxxo, Coppel y de Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Tampoco es la primera vez en que el presidente Andrés Manuel López Obrador despotrica contra sus opositores, quienes al igual que él, no pierden la oportunidad de atacar o desprestigiar su nombre.

El último caso fue el de Héctor Aguilar Camín, uno de los hombres que según AMLO también recibe dinero de Bimbo, Oxxo y Coppel, indicó que el presidente de México tenía miedo del mundo por una visión provinciana y que era un presidente disminuido.