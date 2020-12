Revela AMLO que empresas privadas podrán comprar y vender la vacuna covid-19 (VIDEO)

México.- Al contrario de lo difundido en semanas anteriores por diversas autoridades, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró la noche de este domingo 27 de diciembre que las empresas privadas podrán comprar y vender vacunas contra el covid-19.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el líder del poder Ejecutivo Federal resaltó que no tiene impedimento alguno para que la iniciativa privada adquiera el medicamento en el extranjero y luego lo distribuya en México.

"Se ha dicho que porque no se permite que se venda en las farmacias, claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero no tenemos ningún impedimento, es decir para que se venda la vacuna, se compre afuera", dijo.

AMLO detalló que, por otro lado, su gobierno intenta garantizar que nadie se quede sin su dosis gratuita, pues eso podría dar pie a que se vacunen primera las personas con mayor poder adquisitivo.

No porque yo tengo dinero me voy a vacunarme primero, o yo soy político, soy influyente y voy a vacunarme primero. No eso no, así no es la cosa, es para todos”, expresó López Obrador.