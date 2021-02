Revela AMLO que "la delincuencia organizada decide candidatos" en México

México.- Este domingo 18 de febrero el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró en su visita a Zacatecas que en algunas zonas del país la delincuencia organizada decide a los candidatos.

También dijo que los previos sexenios heredaron a los mexicanos el “partido de la delincuencia organizada”, esto, como referencia de que los grupos delictivos meten las manos en diversas etapas del proceso electoral.

El mandatario consideró necesario que la sociedad acuerde mantener la democracia ante el brillo de la ilegalidad, tanto personalidades políticas como ciudadanía en general.

AMLO agregó que para garantizar un limpio proceso, los presupuestos públicos no deben ser usados en campañas, y que deben evitar a toda costa el dinero aportado por el narcotráfico.

“Se heredó el partido de la delincuencia organizada, hay regiones en donde ellos (los grupos criminales) deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el Presidente y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado” dijo López Obrador.

Acuerdo por la democracia

Lo sugerido por AMLO pretende que los diversos entes políticos no apoyen a ningún candidato o partido sin importar el color, y que denuncien cualquier irregularidad en los procesos.

También aseguró que darán protección especial a las zonas donde la delincuencia organizada tiene mayor repercusión en temas electorales, esto, para que sea la sociedad quien elija con libertad a sus gobernantes.

“Imagínense, si el presidente municipal de un pueblo llega apoyado por la delincuencia organizada o por la delincuencia de cuello blanco, sencillamente va a ser un pelele, un títere, un empleado", resaltó el presidente.

El pacto propuesto por López Obrador fue firmado este domingo por los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y de Baja California, Jaime Bonilla

Cabe destacar que solo los primeros cuatro estuvieron presentes en el Antiguo Palacio de Gobierno, donde la Jeja de gobierno Claudia Sheinbaum en Ciudad de México (CDMX) leyó el documento que incluye los siguientes puntos.

“Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o “mapaches” electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.