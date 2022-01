Revela AMLO que legalización de autos chocolates costará entre 2 mil y 3 mil pesos

México.- AMLO aseveró que el costo por legalizar autos chocolate será entre 2 mil y 3 mil pesos mexicanos, esto después de reconocer que sus funcionarios federales y de más confianza se han tardado en establecer las reglas de operación.

En la conferencia Mañanera del 06 de enero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, según los estudios, el costo por legalizar un auto chocolate oscilará entre los dos mil y tres mil pesos.

Tras afirmar que varios altos funcionarios se están tardando demasiado en emitir los reglamentos necesarios para comenzar con la regularización de los autos chocolate, AMLO dio a conocer que el costo de este trámite no puede ser alto.

Cabe señalar que en México son conocidos como autos chocolate los vehículos que son comprados en Estados Unidos y utilizados en México, no obstante, por su origen carecen de permisos federales para su circulación, de forma que quienes los conducen tienen que comprar permisos con empresas que les facilitan la circulación y respalda el proceso de regularización, sin embargo, los conductores son continuamente extorsionados.

“Hay un estimado, por ejemplo, en el caso de Baja California de alrededor de 500 mil vehículos, ese dinero que va a entrar, que es una cooperación, porque tampoco se trata de cobrar mucho, porque es un promedio de 2 mil, 3 mil pesos, es lo que tiene que costar, de dos mil a tres mil pesos la regularización, según se ha analizado, eso va a quedar para mejorar las calles y que no haya tantos baches, no lo va a recaudar la federación, si no que va quedar en los estados y municipios, pero ya, ya, ya”, declaró AMLO sobre la regularización de autos chocolate.

Tras revelar el costo que tendrá la regularización de autos chocolate en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el Gobierno Federal ha tardado debido a que se tienen que definir los reglamentos, el ingreso y el destino de los recursos.

Aunque ya había adelantado en decenas de ocasiones, que el dinero que llegue a las arcas públicas por la regularización de autos chocolate será utilizado para la pavimentación y bacheo de las calles en los estados donde se realice el trámite.

De forma que si llegara a costar 2 mil pesos la regularización de los autos chocolate, en Baja California habrá una recaudación de mil millones de pesos, usando de base la estimación de 500 mil autos chocolate en dicho estado.

¿Cuánto costará legalizar autos chocolate según AMLO? Foto: Cuartoscuro

Exhibe AMLO a sus funcionarias por tardar en regularizar autos chocolate

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, la consejera Jurídica María Estela Ríos González y la secretaria de Economía Tatiana Clouthier Carrillo, son las funcionarias del Gobierno de AMLO que aún no logran establecer la regularización de los autos chocolates en México.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador exhibió que estos funcionarios del más alto nivel y de confianza, deben apresurar el paso y establecer los reglamentos para que se inicie con la regularización de autos chocolate.

“Es una decisión de nuestros servidores públicos, tiene que apurarse el secretario de gobernación, tiene que apurarse la consejera jurídica, tiene que apurarse la secreteria de economía, y tiene se tiene que establecer el mecanismo con los estados, para que no se demore ya la regularización” declaró AMLO.

“Nos hemos demorado, ya tenemos que estar atendiendo a la gente que va a regularizar sus unidades, hay que empujar el elefante”, reconoció AMLO sobre la regularización de autos chocolate, la cual podría tener un costo de 2 mil a 3 mil pesos..