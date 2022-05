Revelan audio de Alito Moreno pactando presuntos "moches" para guerra sucia contra Layda Sansores

Hasta el mediodía de este miércoles 4 de mayo, el dirigente nacional del PRI no ha emitido ningún comentario sobre el audio filtrado por Layda Sansores ni se ha pronunciado por los presuntos "moches" que pactó.

"Lamas, lo de Solá ya. Ok, luego vas a resolver Campeche. Que hacen falta cuatro más, tú le das dos , y luego...", añade Moreno Cárdenas en referencia a otro pago de "moches". "Ya le di dos y me está prestando Pedro con otros cuatro, para los seis", le responde la otra persona.

"Entonces, ¿qué otra cosa te dije, qué otro tema tienes ahí?", pregunta Alito Moreno a alguien que le responde: " Solá... Ya tiene la mitad ". El priista pregunta luego: " ¿Cuánto le pagaste? ", a lo que responde: " 2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale el otro embarque por los otros 2.5 en transferencia. Me hace falta resolver Campeche".

Raúl Durán Periodista

