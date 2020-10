Revelan que la DEA solicitó la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Sedena

México.- Hasta la noche de este jueves, el Gobierno de México ha sido informado de la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, que a petición de Drug Enforcement Administration, (DEA) por sus siglas en inglés, se realizó el arresto en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Este hecho ocurre a diez meses de la captura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y que está preso en Nueva York.

Hasta el momento no han sido revelados los motivos de la detención de Cienfugos, solamente se ha hecho público la confirmación de su captura por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que mediante un comunicado en Twitter expresó lo siguiente: "He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California".

Y agrega: "La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto".

De acuerdo a El País, Cienfuegos fue detenido cuando viajaba con su familia en el aeropuerto que en estos momentos difunden los medios estadounidenses.

Cienfuegos fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018.

Anteriormente, había sido detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo en el año 1997, mismo que en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo fue calificado como el zar antidrogas de su administración, mismo que fue condenado a 40 años de prisión en 2007.

Es importante recordar que el 22 de noviembre de 2018 en sus últimas apariciones públicas a días de dejar la Sedena, Salvador Cienfuegos, agradeció a su primer círculo de colaboradores por el apoyo que le dieron durante el sexenio.

El General Cienfuegos se despidió de su plana mayor y tropa en una entrega de condecoraciones y reconocimientos a personal que pasó a situación de retiro, en el Heroico Colegio Militar.

A ti Roble Arturo (Granados, subsecretario), que me has acompañado muy de cerca con lealtad estos últimos seis años, eres un excelente militar y una gran persona, te agradezco la franca amistad que siempre me has dispensado; a ti Eduardo Emilio (Zárate, Oficial Mayor) por la alta disposición y compromiso institucional demostrada durante tu trayectoria, gracias por tu entrega profesional, expresó en su momento.

Cienfuegos también agradeció a los divisionarios Germán Javier Jiménez Mendoza, comandante de la Novena Región Militar, con sede en Guerrero; Adolfo Domínguez Martínez, director general de Caballería, y Juan Manuel Castillo Segura, director de la Fábrica de Vestuario y Equipo, por el apoyo a su gestión al frente de la Sedena.

A ustedes y a los más de 200 mil soldados desplegados en todo el territorio nacional, a todos les digo gracias, agregó el militar.

En su mensaje, indicó que los tiempos que vive el País exigen de todos los militares, pero sobre todo de los más antiguos, un ejemplo de institucionalidad y espíritu de cuerpo para las nuevas generaciones.

Nos corresponde seguir poniendo en alto el honor y prestigio de nuestras fuerzas armadas, pilares donde se sustentan las demás instituciones de la República, nos corresponde seguir preservando la confianza que nos otorga la ciudadanía, dijo en su momento.

La noche de este 15 de octubre se encuentra detenido a petición de la DEA y existe un hermetismo sobre el caso.