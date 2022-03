¿Revés al fiscal? SCJN propone liberar a Alejandra Cuevas en caso Gertz Manero

México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargado del caso de Alejandra Cuevas propondrá ante sus pares otorgar el amparo solicitado por Laura Morán y Cuevas para cancelar los procesos judiciales iniciados en su contra por la muerte del hermano del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Con ello, el máximo tribunal de la república mexicana estaría ordenando la inmediata libertad de Alejandra Cuevas, sobrina política del fiscal general de México, quien ha permanecido presa por más de un año.

Los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los cuales fueron publicado la tarde de este martes, consideran que en el caso de Alejandra Cuevas no existe delito alguno por el cual deba permanecer presa, ya que se le había asignado el deber de preservar la vida de Federico Gertz en su carácter de garante accesoria, por lo que el integrante de la Suprema Corte indica que, conforme a la Constitución mexicana, "no hay delito sin ley".

Leer más: Promueve El Bronco amparo contra privación ilegal de libertad

Esta inexistencia bastaría para eliminar la responsabilidad contra Cuevas. En tanto, en el caso de Laura Morán, expareja de Federico Gertz, Gutiérrez Ortiz Mena señala que se le asignó un deber de cuidado "que excede el límite de lo razonable", al considerar que la mujer carecía de conocimientos especializados, tomando en cuenta, además, sus más de 80 años de edad.

"No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad - pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar", expone uno de los proyectos.

Leer más: José Ramón López, hijo de AMLO, pasea en el AIFA con su familia

Fue en días pasados cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió los expedientes de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, señaladas de haber provocado la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del titular de la FGR, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien previamente se había opuesto a devolver los expedientes al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que este se encargara de revisar de nueva cuenta las pruebas y dictara nuevas resoluciones.