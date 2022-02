Revive García Vilchis las tajantes palabras de Loret de Mola contra las opiniones en Twitter

México.- Ana García Vilchis revivió un video de Carlos Loret de Mola donde él opina que las publicaciones en Twitter no representan a un país, y que quien cree ello, está equivocado y no le ha entendido a la “herramienta”.

En la conferencia Mañanera del 16 de febrero del 2022, Ana García Vilchis concluyó la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana leyendo una cita de Fabrizio Mejía Madridad y previo a ello, con un video de Loret de Mola.

Carlos Loret de Mola se encuentra en una escandalosa polémica contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues tras pasar años atacando, en semanas recientes evidenció una casa de lujo donde vivió el hijo mayor, José Ramón, junto a la esposa, lo que causó la intensificación de los dimes y diretes entre ambos.

Como suele ocurrir en la actualidad, las respuestas de los políticos, intelectuales y ciudadanos, se dan a conocer a través de redes sociales, y si son de política en especial en Twitter.

Ahí es donde el conflicto entre Loret de Mola y AMLO ha escalado con mayor medida, formando Trending Topics a favor de uno o del otro, aunque ya se ha demostrado que la “derecha” tiene más presencia en dicha red.

Ante la situación, Ana García Vilchis reprodujo un video de Carlos Loret de Mola opinando sobre cómo debía ser tomada en cuenta lo que se lee en Twitter, lo que contradice bastante el peso que muchas personas le dan a esta red social.

“Para entender mejor lo que pasa en las redes sociales, escuchemos la voy de un experto.

Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo, en Twitter pesa más el que grita más, el qué repite más veces las cosas (...) pero sí tu piensas que lo que se opina en un Trending Topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta”, comentó Loret de Mola sobre lo que se publica en Twitter.

Finalmente, García Vilchis leyó una cita de Fabrizio Mejía Madrid, donde se afirma que no hay censura de los medios de comunicación en México, que solo hay réplica y desmentiras, lo cual no genera cohesión de AMLO sobre los medios o periodistas.