Revoca TEPJF multa impuesta a Eliseo Fernández por violencia política contra Layda Sansores

México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar las sanciones impuestas al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Campeche, Eliseo Fernández.

Lo anterior al determinar que el emecista no ejerció violencia política en razón de genero contra la hoy gobernadora electa, Layda Sansores San Román.

El partido Morena, quien postuló a Sansores San Román, había acusado a Fernández de ejercer violencia política de género contra la morenista al utilizar frases como "está cansada" y "no está en edad para gobernar".

Asimismo, señalaron las expresiones que dijo después de que todos los candidatos sostuvieron el debate estatal, ocasión en la que el emecista comentó que estaba "sorprendido de verla físicamente el día del debate", ya que "es diferente en sus espectaculares", además de que sostuvo que se le notaba "desgaste físico".

El Tribunal Estatal de Campeche habría confirmado que los comentarios de Eliseo Fernández constituían violencia política contra la ex alcaldesa de Álvaro Obregón, Ciudad de México, por lo que mandató al entonces aspirante a la gubernatura retirar la publicación donde hacia esos señalamientos, a la vez que ordenó medidas cautelares para que dichas acciones no se repitieran,

Sin embargo, el proyecto del magistrado Indalfer Infante González estableció que "estas expresiones no actualizan infracción de violencia política de genero, sino críticas contra la candidata que no se percibe que busquen menoscabar los derechos de la denunciante, además de que no se tomó en cuenta que el debate de campaña era tenso".

Ante ello, propuso que se abolieran las medidas dictadas por el Poder Judicial local contra Movimiento Ciudadano y Fernández Montafur.

No obstante, la magistrada Mónica Soto no estuvo de acuerdo, pues consideró que sí se podía acreditar violencia política de género contra la gobernadora electa de Campeche, toda vez que los comentarios del emecista la reducen a su aspecto físico y su edad, exponiendo el contraste que hay entre lo que se dice de un hombre de edad y una mujer de edad.

Ante el reclamo de Soto, Infante González precisó que "el tema de la edad fue introducido a la campaña, por lo que la edad y la inexperiencia de los actores se incluyó en el debate".

Sostuvo que, en el debate, al hacer referencia a la edad, nunca se discriminó ni se generaron estereotipos, sino que desde ambos lados usaron dicho tema para abordar, por una parte, la inexperiencia de una edad joven, y, por otro lado, el cansancio de alguien mayor.

Exceptuando a la magistrada Mónica Soto, el resto de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF votaron a favor de librar a Eliseo Fernández del señalamiento de violencia política de género.