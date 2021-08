Revoca la Sala Superior del TEPJF diputación plurinominal de Morena en Nayarit

México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar la validez de la constancia del diputado migrante por vía de representación proporcional de Morena, Rafael Salas Salgado, y darla a la fórmula indígena del mismo partido, conformada por Myrna María Encinas y Fátima Soledad Bermúdez.

El proyecto de la magistrada decana, Janine Otálora, analizaba una solución a la falta de representación indígena en la nueva Legislatura del Congreso de Nayarit, la cual rendirá protesta mañana, martes 17 de agosto.

En sesión virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral avaló el proyecto que estudiaba cuál de las dos fórmulas plurinominales que había obtenido el Movimiento Regeneración Nacional debía ajustarse para poder incluir la candidatura migrante del partido guinda, ello con el objetivo de no perjudicar a la fuerza politica en la disminución de curules, pero modificar la postulación que se quedaría con el escaño.

Tanto el OPLE como el Tribunal Electoral de Nayarit emitieron la misma sentencia expuesta por el TEPJF, no obstante, la Sala Regional Guadalajara la abolió, por lo que los inconformes impugnaron ante la Sala Superior.

Precisaron que el hecho de que los partidos políticos estén obligados a postular una candidatura migrante no quiere decir que dicha candidatura vaya a integrarse a la asignación de diputaciones plurinominales, lo que, por el contrario, sí está impuesto para el caso de las indígenas.

Otálora señaló que, con esta resolución, se ponderan los derechos político-electorales a la vez que brinda certeza, ya que el cambio garantiza que se no perjudique la paridad y que se cumpla con el requisito de darle espacio legislativo a las comunidades indígenas.

Ante ello, 6 integrantes de la Sala Superior votaron a favor de retirarle la constancia a Rafael Salas Salgado, postulado como diputado migrante por Morena, para dársela a la formula indígena del mismo partido, integrada por Myrna María Encinas y Fátima Soledad Bermúdez.

El único magistrado que votó en contra fue el ex presidente José Luis Vargas Valdez, quien señaló que el proyecto de la decana no garantiza los derechos político-electorales, pues no hace valer el de las minorías, como lo es el caso de los migrantes en el extranjero.

La Sala Superior del TEPJF ordenó al OPLE de Nayarit a que en el próximo proceso electoral determine normas claras para la designación de diputaciones por la vía plurinominal, ello con el objetivo de que se aseguren los espacios legislativos para los dos grupos minoritarios.