Revocación de mandato de AMLO, ¿Cómo y cuándo será la próxima consulta?

México.- El domingo por la noche, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer los resultados finales de la consulta popular, donde la participación llegó a 7.11 por ciento, lejos del 40 por ciento que por ley se necesitaban para hacer este ejercicio vinculante.

La noche del domingo, el Instituto Nacional Electoral había estimado en un conteo rápido una participación de entre 7.07 a 7.74 por ciento, por lo que, como ocurrió en las pasadas elecciones, el conteo rápido del Instituto fue preciso y el resultado final estuvo entre el porcentaje proyectado.

¿Qué se necesita?

Aunque fue la primera consulta popular a nivel nacional, no sería la última. Sin embargo, desde su campaña en 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que promovería la consulta ciudadana de revocación de mandato.

En octubre de 2019, el Senado aprobó en lo general y lo particular nueve artículos constitucionales que establecen la revocación de mandato para remover al presidente.

El 3 por ciento de la lista nominal, es decir, 2.8 millones de 17 entidades, debería de juntas firmas y solicitarla, lo cual solo se puede hacer una vez en el sexenio. Para que se remueva al presidente, el 40 por ciento de la lista nominal debería de votar por el “sí” para que la consulta fuera vinculante.

Según el dictamen, en caso de que “se determine la revocación de mandato del presidente de la República, este cesaría en sus funciones en un plazo de 60 días naturales”.

¿Quién organiza la consulta?

Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que convoque, organice, difunda y llame el voto, de manera adicional a las nuevas facultades de organizar consultas populares nacionales o estatales.

¿Cuándo será?

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en marzo próximo se realizará la consulta por la revocación de mandato y retó al “bloque conservador” a participar, pues aseguró que es su “gran oportunidad”.

“Viene la revocación de mandato en marzo y será interesantísimo, no nos vamos a reír, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la posibilidad de reagruparse como lo hizo en junio, que querían que perdiéramos la mayoría de la Cámara de Diputados.

Ahora tienen otro desafío que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que yo me vaya, es la revocación de mandato, no hace falta la violencia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad”. Sin embargo, hay quienes creen que la revocación de mandato no se llevará a cabo.

Para entender...

Van contra los consejeros

Tras la consulta popular que buscaba iniciar procesos legales contra políticos del pasado —y que solo alcanzó una mínima—, el diputado Sergio Gutiérrez Luna adelantó el lunes que a partir de la propia legislación del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena construirá la remoción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a través de un juicio político.

El representante de Morena ante el INE dijo que los funcionarios fueron negligentes, descuidaron sus funciones y que sabotearon la consulta popular. La bancada respaldará proceso, dijo, porque los consejeros ya “cruzaron la línea”, mientras que los relacionó con el PRI y el PAN.

Opinión

Tras consulta, AMLO perseguirá al INE

Luego de que este domingo se realizara la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, la cual tuvo una participación de apenas el 8 por ciento del electorado, Diego Fernández de Cevallos señaló que tras el ejercicio “terminó el primer acto del circo perverso”.

A través de redes sociales, el excandidato presidencial refirió que tras la consulta, el segundo acto es que “Tartufo, sus mascotas y corcholatas perseguirán al INE” y a sus villanos favoritos.

“Todo menos gobernar y resolver problemas. ¡Miserables!”, escribió el Jefe Diego. En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de simulación en la consulta popular y consideró que el órgano electoral debió tomar la bandera de la transformación, el cambio verdadero y la democracia, en lugar de representar al viejo régimen con los mismos vicios y prácticas.

“En vez de promoverla, hicieron todo lo opuesto, simularon que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad de los medios de información, con honrosas excepciones, negando la posibilidad que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático donde no solo se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, donde los ciudadanos sean los que decidan”, criticó el presidente.