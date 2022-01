Revocación de mandato es para la egolatría de AMLO y acabar con el INE: Ricardo Anaya

Por otra parte, el excandidato presidencial del PAN se mostró indignado ante el hecho de que, aun si AMLO se va porque el resultado de la revocación de mandato no le favorece, tendría que ser sustituido por un diputado de Morena, según lo establecido por la Constitución en su artículo 84.

"(AMLO) le va a decir al INE todas las áreas que tienen que desaparecer para que quede bien tullido, bien amolado y ya no pueda funcionar como se necesita. Es una perversidad", apuntó.

El panista también acusó que los integrantes de Morena promueven la consulta de revocación por instrucciones de AMLO, resumiendo su actuar con una caricatura de Alarcón que textualmente dice: "No queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si queremos que se vaya, para decir que queremos que no se vaya".

Raúl Durán Periodista

