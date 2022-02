Revocación de mandato servirá para quitar los locos en el poder: AMLO

México.- AMLO celebró que con la revocación del mandato se podrá quitar a los políticos que se vuelvan locos en el poder, pues asegura que en la democracia es el pueblo el que manda y no los gobernantes.

En la conferencia Mañanera del 03 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que el establecer la revocación de mandato como una acción constitucional a la que se accede a través de cierto número de firmas, permite mejorar la democracia de México.

AMLO precisó que aunque el presidente mexicano es elegido por seis años, con la revocación de mandato se podrá poner bajo decisión ciudadana si este debe continuar gobernando o no después de tres años de gobierno.

Cabe señalar que la revocación de mandato es un ejercicio democrático establecido en la Constitución mexicana al cual se puede acceder cuando se juntan las firmas del 3% de la lista nominal electoral de México y que estas se encuentren distribuidas en al menos 17 estados.

Estos requisitos fueron cumplidos, según reconoció el Instituto Nacional Electoral, organismo encargado de realizar dicho ejercicio democrático, por lo que el 10 de abril del 2022, los mexicanos podrán votar si desean que AMLO continúe o no en el poder.

“Esto ayuda mucho porque así se elige por 6 años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, por eso es importante que haya principios, que haya ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido cuando se convierte en virtud y se pone al servicio de los demás, se debe mandar obedeciendo y que el funcionario es siervo de la nación, servidor público, el soberano es el pueblo, en la democracia el pueblo manda, entonces esto es democracia participativa”, declaró AMLO sobre cómo los políticos se pueden volver locos en el poder.

En otras palabras, AMLO aseguró que con la revocación de mandato se podrá quitar a los políticos que se volvieron locos y a los políticos que volvieron tontos en el poder.

“Ya va a quedar establecido este mecanismo, por eso es buena la democracia, es el mejor sistema político, está demostrado, porque es competencia, porque si hay democracia nadie se siente absoluto, en ningún nivel de la escala” finalizó AMLO sobre la revocación de mandato.