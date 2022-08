Revocan 3 amparos contra el Tramo 5 del Tren Maya; quedan otros 3

En su resolución, el juez alegó que las obras del Tramo 5 norte no cuentan con un resolutivo, mientras que en la parte sur no han cumplido con las condiciones impuestas como requisitos previos a las obras.

May reiteró que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023 , como lo ha anunciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ).

El funcionario estimó que pronto también serán revocados los tres amparos restantes contra las obras del Tramo 5 en Quintana Roo, ya que asegura que " no hay elementos para ninguna suspensión ".

"¡Buenas noticias para el pueblo! Ya fueron revocadas la 'suspensiones definitivas' de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 que habían sobre el Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX. La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda", señaló Javier May .

Quintana Roo.- Tres de las seis suspensiones definitivas contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya fueron revocadas por un juez, informó el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo ( Fonatur ), Javier May.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.