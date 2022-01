Reyes Magos ya no quieren entregar aparatos electrónicos: asegura AMLO por videojuegos violentos

Ciudad de México.- AMLO aseguró que los Reyes Magos se rehúsan a entregar regalos como aparatos electrónicos a los niños en México, debido a que estos son utilizados para ver contenido que promueve conductas violentas.

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que los animales que transportan a los Reyes de oriente que entregan regalos a los niños el 6 de enero, se niega a transportar estos aparatos.

"Ya los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar, no quieren estar entregando aparatos eléctricos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren. Los mismos Reyes, y el elefante, y el camello, y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con los videojuegos.

En este sentido, el mandatario mexicano indicó que era mejor pedir artículos como ropa y zapatos, tal como ha hecho su hijo Jesús Ernesto, quien en su consideración, aún está en edad de creer en los Reyes Magos.

"Ahora en el caso de Jesús (mi hijo), que todavía está para Reyes Magos, aunque como muchos otros ya se dan cuenta, en la lista para Reyes Magos es más para ropa, zapatos, más ropa y zapatos", recomendó.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que su deseo para los Reyes Magos es que traigan para México salud, fraternidad y que se conserven los valores culturales.

"Pues lo que ya dije como deseo de nuevo año, primero salud. Tenemos que agradecer el que esta nueva variante, aunque es muy contagiosa, no esté resultando de mucha gravedad, eso es lo primero, la salud, no sólo para enfrentar esta variante de la pandemia, en general salud, que tengamos salud todos los mexicanos, no queremos que nadie esté hospitalizado", mencionó.

"Lo segundo es seguir manteniendo los valores culturales, espirituales, y lo tercero que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos, que practiquemos el amor al prójimo. Y mucho amor para los niños, hay que seguir creyendo, no se puede vivir sin una creencia", finalizó.