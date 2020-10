Ricardo Anaya afirma que su recuperación de Covid-19 "va bien" y podría reincorporarse en días

Ciudad de México.- Luego de permanecer en silencio por cuatro días tras el confinamiento en que se encuentra por dar positivo a Covid-19, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés informó en Twitter que se encuentra bien y en recuperación, pero bajo la atención médica y adelantó que en la próxima semana podría ya regresar a sus actividades políticas.

Dentro de la agenda de Anaya, se ha marcado que todos los lunes lanza un video en el cual realiza un análisis a la problemática que enfrenta el país, y en particular emite severas críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a los resultados de su gestión.

En esta ocasión, no perdió la oportunidad y escribió un mensaje en esta red social que dice lo siguiente: "Mi recuperación va bien y cada día me siento un poco mejor. Estoy siguiendo todas las recomendaciones de los médicos. Espero poder retomar actividades la próxima semana".

Su estado de salud le impidió realizar el video de esta semana, pero se espera que el 2 de noviembre aparezca un nuevo video, de continuar con su recuperación y atendiendo las indicaciones de sus médicos.

La noche del 22 de octubre, el excandidato presidencial dio positivo a la prueba de Covid-19, quien confirmó en su momento que se encontraba bien y que estará aislado para evitar contagiar a más personas.

El también expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) se sumó a la lista de actores políticos que reportaron estar infectados por el coronavirus, así como de políticos, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y dirigentes de partidos políticos que dan positivo a la prueba PCR de Covid-19.

Ricardo Anaya hizo público que tenía la enfermedad mediante su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje: "Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado. Cuídense mucho", agrega.

Hasta este 26 de octubre, Ricardo Anaya no ha emitido su opinión sobre la inhabilitación del exJefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luego que se conociera la sanción impuesta por un años de parte de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México para desempeñar los cargos en la administración púbica local.

Lo anterior, se refiere a que varios políticos con presencia nacional aparecieron en unos spots para manifestar su apoyo al entonces candidato Ricardo Anaya y se señalaba "Estoy con Anaya". Fue que en uno de ellos aparece Miguel Ángel Mancera.

La Sala Superior consideró que los promocionales difundidos en los que aparecían, el entonces mandatario de la Ciudad de México el gobernador de Chihuahua expresando por una parte las cualidades del entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya, y por la otra parte, que estaban con él, transgredían el orden de la constitución y legal.

El pasado 21 de septiembre tras dos años de estar bajo las sombras de la política, Ricardo Anaya anunció que regresa con más fuerza a la vida pública.

El panista reconoció que tras perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y poner a prueba su carácter.

En ese momento expuso: "Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente".

Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años, argumenta.

Se espera que la próxima semana, Ricardo Anaya esté de retorno a la actividad política y presente un nuevo video ya superado el Covid-19.