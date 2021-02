Ricardo Anaya alerta por el gravísimo error que es la reforma eléctrica de AMLO

Ciudad de México.- Durante esta mañana Ricardo Anaya compartió un video donde se muestra su desaprobación hacia la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Ricardo Anaya dijo en el video que es un gravísimo error que provocará daños a la economía y a la ecología de México, por lo que hace un llamado a los legisladores de oposición y también de MORENA a que no avalen el cambio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La reforma eléctrica de AMLO, que pretenden votar esta semana, te puede afectar más de lo que te imaginas: promueve generar energía sucia y cara. Uno de los errores más graves desde que entró como presidente. Te quiero decir por qué lo hacen y por qué no quieren que lo sepas."

Menciona Ricardo Anaya y agrega que el motivo por el cuál "no quieren que lo sepas".

Explica Ricardo Anaya que lo que importa es que México tenga energía suficiente, limpia y a buen costo. Y pide al Gobierno Federal que consulte a especialistas de la UNAM y de la mejores universidades mexicanas para que se den cuenta de la gravedad que implica la reforma eléctrica.

Cabe señalar que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica que será discutida en el Pleno de la Cámara de Diputados para el día de mañana, pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las empresas privadas, bajo el argumento oficialista que con ello se devolverá la rectoría del sector energético a las empresas del Estado.

Leer más: AMLO pide a España liberar al rapero Pablo Hasél, preso por insultar al rey: "Ya, libérenlo"

Ricardo Anaya pidió al Gobierno en su video "que deje de mentir. Asómense al mundo. La intermitencia de las energías limpias tiene solución. En Islandia el 100% de la energía proviene de fuentes renovables; En Noruega, el 98%; en Kenia el 70% ¿Y nosotros apostando por el pasado y por contaminar el aire?"

Ricardo Anaya alertó que la iniciativa será discutida el día de mañana en la Cámara baja, no pretende recuperar la rectoría del Estado del sector eléctrico como lo afirma supuestamente el Gobierno y Morena; ya que Anaya dice que es un pretexto para deshacerse del combustóleo de Petróleos Mexicanos que nadie quiere.

"El Gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es un buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo"

Dijo Ricardo Anaya en video y finalizó advirtiendo que si esta reforma se aprueba, significará retroceder décadas.

Nos quedaremos con lo peor. Con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas y con la energía cara. Y los apagones recientes no serán nada comparado con lo que puede venir

Además de compartir información sobre los apagones recientes y los niveles de contaminación que se han registrado en México.

Leer más: Yo tengo otros datos; AMLO pide a ASF aclarar información sobre informe de cuenta pública