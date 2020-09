Ricardo Anaya anuncia que regresa con fuerza a la vida pública

México.- Tras dos años de estar bajo las sombras de la política, el ex candidato a la presidencia por México por el PAN, Ricardo Anaya anunció que regresa con más fuerza a la vida pública.

Así fue como lo anunció el también ex dirigente del Acción Nacional a través de sus redes sociales, un video el cual publicó en Facebook deja ver y escuchar a Ricardo Anaya anunciando su regreso a la vida pública.

El panista reconoció que tras perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente.