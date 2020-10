Ricardo Anaya confirma que da positivo a Covid-19: "Mis síntomas son leves"

Ciudad de México.- La noche de este jueves, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés dio positivo a la prueba de Covid-19, quien manifiesta que se encuentra bien y que estará aislado para evitar contagiar a más personas.

El expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) se suma a la cifra de personas infectadas por el coronavirus, así como de políticos, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y dirigentes de partidos políticos que dan positivo a la prueba PCR de Covid-19.

Ricardo Anaya hizo público que tenía la enfermedad mediante su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje: "Buenas noches. Les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves. Estaré aislado. Cuídense mucho", agrega.

Hace unas horas, el nombre de Ricardo Anaya fue mencionado constantemente por los medios de comunicación, luego de que se conociera la noticia de que el exjefe de Gobierno de la capital de México y actual senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera fue inhabilitado por la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México para desempeñar los cargos en la administración púbica local.

Lo anterior, se refiere a que varios políticos con presencia nacional aparecieron en unos spots para manifestar su apoyo al entonces candidato Ricardo Anaya y se señalaba "Estoy con Anaya". Fue que en uno de ellos aparece Miguel Ángel Mancera.

El recurso interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en marzo de 2018 argumentó que en los spots en donde aparecía Mancera no pedían el voto, pero si tenían un impacto y se transgredía el orden constitucional en cuanto a la equidad electoral.

Se precisa que los spots se transmitieron a unos días después de que dejó el cargo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero la entonces Asamblea Legislativa no había avalado la separación de Miguel Ángel Mancera y en tiempos oficiales asignados por el Instituto Nacional Electoral (INE) a la coalición que encabezaba Ricardo Anaya.

La Sala Superior consideró que los promocionales difundidos en los que aparecían, el entonces mandatario de la Ciudad de México el gobernador de Chihuahua expresando por una parte las cualidades del entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya, y por la otra parte, que estaban con él, transgredían el orden de la constitución y legal.

El pasado 21 de septiembre tras dos años de estar bajo las sombras de la política, Ricardo Anaya anunció que regresa con más fuerza a la vida pública.

El panista reconoció que tras perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente.