Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir al G20 y calla sobre su audiencia de hoy

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por no haber asistido a las cumbres del G20 y la COP26, sin mencionar una sola palabra sobre su audiencia de este 8 de noviembre, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá prisión preventiva en su contra.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Ricardo Anaya recordó que la mayoría de los líderes de las 20 economías más importantes del mundo, entre las que figura México, se reunieron en el G20 y la COP26, pero AMLO no asistió.

El panista descalificó el viaje del mandatario a Nueva York para dar un discurso en la ONU sobre corrupción, sin la presencia de ninguno de los líderes mundiales que acudieron a las cumbres recientes, por lo que Anaya reiteró que AMLO evita los viajes y reuniones importantes porque "no se siente cómodo en el mundo".

"Lo importante era ir al G20 y la COP26, pero López Obrador no se siente cómodo en el mundo porque no lo entiende, así que no va a las reuniones importantes, en donde hay que dialogar y entender sobre economía, salud y cambio climático", dijo.

El exsenador del PAN aseguró que AMLO sólo acude a las reuniones donde "puede hablar desde un podio él solito de lo que se le pegue la gana", sin ser cuestionado por nadie o con el control de la situación, como ocurre en el formato de las Mañaneras.

Tras afirmar que el presidente "no sabe dialogar", Ricardo Anaya reiteró sus críticas contra el pensamiento de AMLO, cuyas ideas considera "viejas", e incluso se burló de la afirmación del mandatario sobre que el Acuerdo de Reforestación Mundial tiene su origen en su programa Sembrando Vida.

"Sus ideas son tan viejas y su visión tan corta, que piensa que un programa tan limitado como Sembrando Vida es el origen del Acuerdo de Reforestación Mundial que se firmó en la Cumbre de Glasgow", declaró el panista.

El excandidato presidencial señaló que López Obrador "ha perdido el juicio" y mientras los líderes mundial discuten cómo hacer frente al cambio climático, el presidente de México se empeña en "quemar combustóleo" para obtener energía y destinar el presupuesto a la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

"En serio da pena ajena, debe pensar que perdió el juicio. Los líderes del mundo están discutiendo cómo salvar al planeta y aquí insistimos en quemar combustóleo y le damos todo el presupuesto a una refinería y un tren", aseveró.

Silencio sobre la audiencia

Sin embargo, Ricardo Anaya no dijo una sola palabra sobre su audiencia programada para este lunes 8 de noviembre por el caso Odebrecht, la cual pinta como un callejón sin salida, pues acuda o no, la Fiscalía está dispuesta a pedir prisión preventiva en su contra.

Llama la atención el silencio de Anaya, considerando que en semanas pasadas emprendió una rigurosa defensa mediática contra las acusaciones de la FGR y Emilio Lozoya, con lo que incluso llegó a compartir hasta tres videos en una sola semana.

El panista tampoco ha retomado las declaraciones de que es víctima de una persecución política emprendida por AMLO, quien tiene un supuesto "pacto perverso" con Lozoya para encarcelarlo a cambio de beneficiar al exdirector de Pemex, que ya se encuentra tras las rejas.

En la audiencia de hoy, la FGR planea pedir al juez Gustavo Aquiles, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, prisión preventiva justificada para Anaya por probable riesgo de fuga.

Y es que desde el pasado 5 de julio el excandidato presidencial huyó del país para refugiarse en Estados Unidos, por lo que el 26 de agosto el juez le ordenó conectarse físicamente desde algún lugar de la Ciudad de México en caso de comparecer por videoconferencia.

El 4 de octubre, la segunda vez que fue pospuesta la audiencia, la defensa de Anaya intentó revocar esta condición mediante un recurso, pero el juez lo rechazó, por lo que el panista sigue obligado a regresar a la capital mexicana para enfrentar la imputación en su contra.

En caso de no acudir, la FGR tampoco dejaría pasar mucho tiempo para pedirle al juez que lo declare "sustraído de la justicia", tras lo cual solicitará una orden de aprehensión.