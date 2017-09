Ricardo Anaya debe renunciar; divide al PAN, afirma Zavala

Ciudad de México.- La aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, condenó la “maniobra” protagonizada por algunos senadores panistas que dio lugar a la designación de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, “por haberse llevado a espaldas del partido”.

También rechazó que el procurador Raúl Cervantes sea el próximo fiscal General de la Nación, toda vez que quien ocupe esté cargo debe ser independiente y autónomo, “el procurador no cumple con estas dos condiciones”.

La esposa del ex presidente Felipe Calderón, sostuvo en un video en sus redes sociales, que lo sucedido en el Senado revela la “falta de liderazgo” en el PAN, “pues no tienen método ni candidato de cara al 2018, pero tampoco tenemos presidente de partido”, expresó.

"México vive hoy momentos críticos. Todavía estamos a tiempo de actuar. Esta división no debe continuar".

Afirmó que Ricardo Anaya sólo ha utilizado la presidencia de Acción Nacional para esconder su “indefinición y sus asuntos personales”, por lo que acusó al queretano de ser un “factor de división”, y solicitó por tercera vez, que Anaya Cortés renuncie al partido.

“Hago un llamado urgente a los órganos de gobierno del PAN a que defina ya un método para designar al candidato más competitivo de Acción Nacional a la Presidencia de la República. México vive hoy momentos críticos todavía estamos en momento de actuar, esta división no debe continuar”, externó.

"Para Anaya quien no esté con él, es un traidor": Cordero

Tras el reclamo de su propia bancada de ser elegido presidente del Senado, con apoyo del PRI, Ernesto Cordero (PAN) afirma que no traicionó a su partido y no le debe el cargo al PRI, sino a la confianza de los grupos parlamentarios que se vio reflejada en votos.

En su nueva oficina de la Mesa Directiva, flanqueado por una bandera de México, y en cuyas paredes aún pueden verse los agujeros que dejaron los clavos de los que pendían algunos cuadros, señala:

“No [traicionamos], nosotros no negociamos con el PRI la presidencia del Senado, fuimos y pedimos su confianza, no sólo al PRI, también al PRD, al PT-Morena, al PVEM y todos nos dieron su confianza. Tristemente en la lógica de Ricardo Anaya todo aquel que no está contigo es un traidor y eso es lo que le está dando al traste al PAN”.

Cordero Arroyo, ex secretario de Hacienda y Desarrollo Social en el sexenio de Felipe Calderón, rechaza las voces que dicen que su presidencia es a cambio de los votos para aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República y con ella dar el pase automático al actual procurador Raúl Cervantes como fiscal general.

El panista, quien por segunda vez dirigirá la Cámara Alta, recuerda que fue el grupo de Ricardo Anaya [diputado en 2014] el que avaló el pase automático. No obstante, rechaza ver su presidencia como un golpe para su dirigente nacional.

“No lo sé. Esto no lo analizo desde la óptica electoral, yo no voy a cometer el mismo error que ellos están cometiendo. El Senado es un espacio institucional, democrático, republicano; yo sería incapaz de traicionar la confianza de mis compañeros senadores y de otros partidos que votaron por mí y no la voy a utilizar en una grilla de partido”

