Ricardo Anaya, el opositor más popular pero lejos de la presidencia 2024

México.- Este año, Ricardo Anaya se convirtió en el protagonista en uno de los procesos políticos judiciales más mediáticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mientras que las dependencias federales lo acusan de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el excandidato presidencial asegura que solo se trata de una persecución política orquestada desde Palacio Nacional, “AMLO me quiere fregar a la mala, su obsesión contra mí no va a parar”, ha declarado desde el extranjero.

Lo cierto es que el panista goza también de una de las imágenes más populares y reconocidas como oposición al Gobierno federal y su crecimiento se refleja desde las redes sociales y las millones de vistas a sus videos.

Armando Zacarías Castillo y Azul América Aguiar Aguilar, especialistas en ciencia política, analizaron la figura de Anaya y coincidieron que el político ha generado una narrativa alrededor de su persona, pero no necesariamente la construcción de una dimensión política que lo pueda llevar realmente a la candidatura presidencial el 2024. Además, señalaron que el PAN, debilitado, no le ha dado formalmente su apoyo.

Perseguido político

Armando Zacarías Castillo, especialista en ciencia política, indicó para Debate que Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos durante la presidencia de Enrique Peña, señaló que uno de los actores que favoreció el voto a favor de la reforma energética que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, fue Ricardo Anaya.

A partir de esas acusaciones, señala a Ricardo Anaya como un operador a favor de la reforma energética contra la que la actual administración está desarrollando nuevas líneas. “En ese momento es cuando comienza a resurgir la figura de Ricardo Anaya en esta dimensión de una especie de perseguido político de este régimen”, mencionó Zacarías Castillo

El experto añadió que a Ricardo Anaya lo citaron a comparecer a uno de los juzgados en Ciudad de México y en lugar de ir al juzgado, el político se exilió en Estados Unidos. Aseveró que la experiencia había sido Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, que vivió una situación bastante similar, presentándose al juzgado y quedando detenida, situación que Ricardo Anaya no quiso enfrentar.

Armando Zacarías Castillo comentó que a partir de ese momento y bajo una perspectiva en la que Ricardo Anaya señala que hay una desproporción por parte de las autoridades del Gobierno federal y argumentando que no tendría oportunidad de defensa, Anaya comienza a construir una figura relevante del Partido Acción Nacional, que hasta este momento, de acuerdo con Zacarías Castillo, no ha logrado establecer un liderazgo ni tampoco una figura en que pueda, en un momento dado, aglutinar los intereses de una oposición.

Así, Ricardo Anaya comienza a construir en los mismos términos, que en su momento López Obrador construyó, una narrativa y una figura sobre su persona tratando de colocar simbólicamente una lucha contra una situación injusta, que es la acusación que pesa en su contra; asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, explicó el jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara.

“Ricardo Anaya comienza a surgir más por la narrativa presidencial que por la propia estructura de Ricardo Anaya. Una figura que tiene un papel relevante en redes sociales, que tiene un papel muy relevante en esa dimensión de construcción imaginaria”, sostuvo. Desde agosto a la fecha, Ricardo Anaya ha publicado durante los últimos cuatro meses 19 videos en Facebook defendiéndose del Gobierno de López Obrador, pero también en crítica al mismo. Sus alcances en esta red social han sido positivos con más de 22.84 millones de reproducciones, así como 3.35 millones de interacciones y más de 90.2 mil nuevos seguidores, sumando un total de 2.35 millones.

Presidenciable

A pesar de todo lo anterior, Armando Zacarías Castillo destacó que hay un procedimiento administrativo respecto del cual Ricardo Anaya no va a poder extender más la situación en la que está y el 31 de enero del 2022 tendrá que fijar una posición. Si no se presenta al juzgado, entonces, a partir de ese momento se le va a catalogar como prófugo de la justicia.

“Lo que está sucediendo durante todo este proceso, es ciertamente la construcción de una figura que no está anclada totalmente en el partido (PAN), sino en una determinada situación de manera que más que construir una candidatura, está construyendo una figura en la que se autocalifica como perseguido político del sistema”, opinó Zacarías Castillo.

En este panorama, sostuvo que lo más seguro es que Ricardo Anaya no se presente a declarar y que a partir de ese momento cambie su estatuto político en el país, de forma que se podría emitir una orden de aprensión en su contra y eso favorecería la estructura imaginaria de Ricardo Anaya en su situación de perseguido político.

“No necesariamente esto impulsa o fortalece la idea de él como un potencial candidato de oposición para las elecciones del 2024, le da mucha visibilidad a él, en su situación de la perspectiva que él ha estado manejando y las críticas que él ha estado señalando directamente en contra del presidente de la república y en contra de López Obrador como persona muy particularmente, pero no hay un fortalecimiento de su dimensión como candidato que forme parte de un partido político”, consideró el experto en ciencia política.

Si bien, reconoció que el Partido Acción Nacional está muy desdibujado en este momento, dijo que no necesariamente está tomando la defensa de Ricardo Anaya.

“Es una situación con la moneda en el aire y lo único preciso es que el 31 de enero, donde se verá cuál es la postura de Anaya, si se presenta a declarar, que es lo que le requiere el Poder Judicial o si se mantiene en el exilio y a partir de ese momento cambia su figura jurídica como prófugo de la justicia”, insistió.

Azul América Aguiar Aguilar, doctora de investigación en ciencia política, opinó que Ricardo Anaya quiere ocupar ese vacío que ha generado la oposición al no tener cuadros que puedan ser competitivos para el 2024 y a aprovechado su trayectoria como excandidato a la presidencia, “sobre todo frente a la situación de que la oposición no se ha podido articular ni partidos por sí mismos, hablando de los partidos individuales, hasta como una coalición”, comentó.

La integrante del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Iteso coincidió al destacar que ve complicado que Ricardo Anaya llegue a la candidatura para la presidencia de México en 2024. Detalló que hasta ahora se podría denominar a Ricardo Anaya como el aspirante a la candidatura más popular, pero indicó que no es porque haya hecho un trabajo arduo en los últimos meses, sino porque le viene el impulso de la campaña anterior.

“Claro que ahorita lo podemos evaluar como el mejor posicionado, el que más conoce la opinión pública, pero de eso a que verdaderamente tenga oportunidad de competir, lo veo complicado”, destacó Aguiar Aguilar.

Entre las razones, por ejemplo, indicó que el PAN acaba de afirmar que sí va aparecer en la coalición de Sí por México, que han formado los empresarios, en aras de tener una oposición un poco más integrada y lista para enfrentar al candidato o a la candidata que salga de Morena.

En ese sentido, abundó que ya no depende únicamente de Marko Cortés y de su partido en designar posiblemente a Anaya como candidato, porque ya no está solo el partido, sino que está empezando a ir en coalición, más bien las posibilidades se van a abrir a otro tipo de candidato, según consideró.

“Ya todos sabemos cuál es la historia de Anaya, es decir, no en términos de lo que está pasando ahora, sino que ya sabemos cuáles son sus debilidades, no sé si la oposición que está buscando integrarse quiera apoyar a un candidato con las desventajas que ya conocemos que tiene Ricardo Anaya”, sostuvo.

Estrategia de AMLO

El nombre del excandidato presidencial del 2018, es uno de los más repetidos durante las mañaneras del presidente de México, López Obrador, desde Palacio Nacional, para Azul América Aguiar Aguilar, doctora de investigación en ciencia política, esa es una de las estrategias de AMLO para dejar de hablar de los problemas que realmente son muy importantes, no nada más en ese caso, sino en muchos de los casos que se pueden observar desde las conferencias matutinas.

Consideró que desafortunadamente los medios de comunicación no han hecho lo suficiente para poder darle la vuelta a la agenda institucional que establece el presidente desde Palacio Nacional, “claro que usa su tribuna para hablar de diversos temas que no son de gran relevancia, que no son de impacto en cuanto a crecimiento, distribución de recursos, de poder y que terminan, digamos, ocultando los temas verdaderamente importantes, para hablar de lo que sea, desde lo que dice Anaya hasta lo que dice cualquier otra persona y que el presidente la vuelve agenda pública, no por un día, incluso a veces hasta una semana”, consideró.

En este panorama, Armando Zacarías Castillo, especialista en ciencia política, sostuvo que es importante para la narrativa presidencial, la ubicación no de elementos abstractos como decir los enemigos del poder, etc., sino con personajes en específico, mostrar escenarios muy claros en esa dicotomía de lo bueno y lo malo. “No hemos visto que haya una participación decidida, importante del partido (PAN) a favor de Ricardo Anaya, lo que sí hemos visto es una defensa personal y una construcción personal de narrativa, contra la construcción de narrativa de la administración federal”, opinó

Zacarías Castillo indicó que quien más difusión le ha dado, precisamente por sus comentarios y por su utilización constante del discurso político desde la presidencia, ha sido Andrés Manuel, más que el propio Ricardo Anaya.

“De forma que Ricardo Anaya viene a convertirse en un personaje muy importante dentro de la construcción de imagen, pero no necesariamente estamos viendo la estructuración de candidatos”, aclaró. Al respecto, sostuvo que esta situación no está forzosamente clara a una disputa entre partidos políticos y en la que estuviera colocada la presencia de Ricardo Anaya.

Los Datos

Nuevo citatorio

Se estableció un nuevo citatorio para Ricardo Anaya, el 31 de enero del 2022.

Encuesta Debate

Anaya se encuentra en primer lugar de conocimiento entre los sinaloenses encuestados en los cinco municipios. Es el número uno en Guasave, donde 7 de cada 10 lo ubican; así como en Ahome y Salvador Alvarado, seguido de Culiacán y Mazatlán. La encuesta completa puede encontrarse aquí.

Para entender...

Usar la justicia

Azul América Aguiar Aguilar dijo que coincide con parte de la narrativa del PAN y Ricardo Anaya, en el sentido de que la justicia, no nada más en este Gobierno, sino en todos los anteriores también, sigue siendo utilizada como un arma política, un arma para amedrentar a quienes quieren hacer oposición.

“Lo hizo Enrique Peña Nieto, lo hizo Felipe Calderón y actualmente Morena”.

El Perfil

Estudios

Nació el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan, Estado de México. Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Derecho Fiscal, además de un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con mención honorífica.

Político

Como político y “panista de corazón” comenzó su carrera a los 21 años como candidato a diputado local por el XIV Distrito, en la Sierra Gorda de Querétaro, para después desempeñarse como legislador local, consejero estatal y nacional, y en 2014 llegar a ser el presidente del CEN del PAN.

Primera acusación

En 2018, la FGR inició una investigación por lavado de dinero que lo involucraba por la compra-venta de una nave industrial en Querétaro, pero finalmente no se encontraron indicios de que él participara en lavado de dinero.

Segunda acusación

El 11 de agosto del 2021, declaraciones de Emilio Lozoya revelaron que supuestamente Luis Videgaray ordenó sobornar a Anaya con 6.8 mdp a cambio de votos para la reforma energética.

Deja el país

En agosto 23, de este mismo año, Anaya recibe un citatorio para una audiencia por el caso, y anuncia que se irá del país.