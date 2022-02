Ricardo Anaya falta a su audiencia; juez se niega a justificar ausencia y dar más tiempo

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya faltó a su audiencia programada en el Reclusorio Norte, por lo que el juez declaró injustificada su ausencia y le negó a su defensa la petición de más tiempo.

La audiencia de Ricardo Anaya estaba programada para las 9:00 horas de este 14 de febrero de 2022. Sin embargo, sólo sus abogados acudieron al Reclusorio Norte, donde dijeron al juez que no sabían por qué motivo no se presentó su cliente.

"No hemos podido establecer contacto con él esta mañana. No sabemos por qué no vino", explicó el abogado Eduardo Aguilar sobre la ausencia de Anaya.

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia respondió a la defensa que no es posible justificar la ausencia del político, ya que cualquier justificación tendría que haberse presentado antes de que iniciara la audiencia.

Por tal motivo, declaró que "no es procedente ampliar más plazos", negando a los abogados la petición de aplazar nuevamente la audiencia de Ricardo Anaya.

A su vez, el juez autorizó a la FGR a proceder a su consideración en el caso, con lo que podrán solicitar la prisión preventiva justificada para el excandidato presidencial del PAN.

La Fiscalía expuso que Ricardo Anaya no ha regresado a México desde que viajó a Estados Unidos en julio de 2021, y su nula respuesta a los citatorios evidencian que "no quiere comparecer".

"No obstante de estar debidamente notificado, Anaya ha hecho caso omiso a los citatorios. Es evidente que no quiere comparecer. En todo momento ha mostrado una actitud desafiante ante su autoridad", explicó el fiscal Manuel Granados al juez.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía General de la República solicite una audiencia privada para solicitar una orden de aprehensión contra Anaya, quien se encuentra acusado de los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht.

La imputación de la FGR se basa en las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien acusó a Anaya de recibir un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos por parte de la constructora Odebrecht con el fin de votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Otros panistas también fueron señalados, entre ellos el exsenador Jorge Luis Lavaye, quien se encuentra tras las rejas, desde abril de 2021.