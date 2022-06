Ricardo Anaya llama a AMLO "mentiroso y necio" por precio de gasolina y "energía sucia" de la CFE

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya llamó al presidente AMLO "mentiroso" y "necio" por su promesa de bajar el precio de la gasolina y por obligar a las empresas a comprarle "energía cara y sucia" a la CFE.

En un nuevo video publicado el 20 de junio de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador responder si prometió o no que la gasolina costaría 10 pesos el litro cuando Morena gobernara, y sin embargo, su precio actual es de 22 pesos por litro en promedio.

"Con que no salga con que gracias a lo que él ha hecho no cuesta más y hasta que es la más barata del mundo, porque eso también es mentira. En algunos países cuesta más, pero en otros, como Argentina, Colombia, cuesta menos que en México. Él prometió que costaría 10 pesos, y si no lo ha cumplido es por una de dos: o prometió algo que lo que no sabía, o peor, él sabía que no era posible pero mintió para ganar votos", dijo Anaya sobre AMLO.

"AMLO resultó mentiroso y necio", agregó el panista al compartir el video en su cuenta oficial de Facebook.

En una nueva defensa de la transición a las energías limpias, el opositor aseguró que no existe mejor momento para invertir en México que ahora, ya que gracias a una serie de factores, como la cercanía con Estados Unidos y la guerra en Ucrania, nuestro país goza de un lugar privilegiado como destino de inversión para las energías limpias.

Sin embargo, Ricardo Anaya culpó al presidente López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, de poner "trabas" para que lleguen esas inversiones, pues se empeñan en obligar a las empresas a comprarle "energía cara y sucia" a la Comisión Federal de Electricidad.

De igual manera, recordó que muchas grandes empresas ya se comprometieron a dejar de utilizar energías sucias en un futuro cercano, por lo que el panista considera que no tiene caso seguir apostando por la energía producida quemando combustóleo.

"No es exagerado decir que jamás hubo un momento mejor para invertir aquí en México, pero este gobierno se ha dedicado a poner todo tipo de trabas a que lleguen inversiones, las que generan trabajo para la gente (...) nada más que como Bartlett y López Obrador no lo entienden", criticó.

Te recomendamos leer:

Por último, el excandidato presidencial del PAN le pidió a AMLO el dicho que ha pronunciado tantas veces: "es de sabios cambiar de opinión", y le propuso que México se concentre en la extracción de petróleo en vez de construir refinerías, e impulsar la transición a las energías limpias, que considera cruciales para el futuro.

"Cambie de opinión, presidente, la propuesta es muy clara: hay que concentrar los esfuerzos en la extracción y hacer la transición a las energías limpias que usan los rayos del sol y la fuerza del viento. Esas deben ser nuestras principales fuentes de energía y el motor de nuestro desarrollo para el futuro", dijo Ricardo Anaya.