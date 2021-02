Ricardo Anaya llama mentiroso e inepto a AMLO por la situación de México

Aguascalientes.- Este jueves 4 de febrero el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, consideró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un mentiroso e inepto.

Fue mediante un video grabado en uno de sus recorridos por Aguascalientes, México, que el político mexicano nacido en Naucalpan de Juárez, Ciudad de México (CDMX), mostró su convivencia con una familia de la región.

En el metraje se observa como comparte la mesa con los ciudadanos, jugando dominó, cenando con ellos y según lo dicho por una de las personas, también durmiendo en la casa junto a ellos.

Pero no solo disfrutó de un juego de mesa, pues en cierto momento del material se le ve conviviendo junto a un pequeño de aproximadamente 7 años, con un balón de futbol y mucha alegría de ambas partes.

Por parte de Anaya Cortés, reiteró lo dicho en otros de sus videos, diciendo estar indignado y molesto por la situación que vive el país durante el gobierno del actual mandatario que llegó al poder por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Otro aspecto que llamó la atención fue que, más allá de mostrarse molesto, se le notó decaído.

En cierto momento del material audiovisual, la mujer, quien más apareció frente a la cámara, aseguró que de ser gobernados por otra persona "no estuviéramos así. la verdad".

"No nos dieron a conocer la verdad", dijo la antes mencionada, refiriéndose al gobierno de AMLO.

Acompañando el material audiovisual, Ricardo Anaya escribió el siguiente texto:

"Me produce una inmensa indignación ver tanto dolor provocado por las mentiras y la ineptitud del gobierno. ¡Esto no tenía que ser así! Les comparto mi recorrido por el estado de Aguascalientes. Muchas gracias a toda la gente que me recibió".