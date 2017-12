Ricardo Anaya niega que coalición se "desgaje"

Zacatecas.- Ricardo Anaya Cortés, precandidato presidencial del PAN, aclara que el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero no es candidato del Frente conformado por el PAN-PRD-MC.

Al pedir que fijara su postura sobre la lista nacional del PRD de aspirantes a candidatos a diputados federal, en la que figura el ex gobernador, dijo: "Me informa el PRD que él no es candidato en este momento, tuvo derecho como cualquier ciudadano de registrarse, pero no es candidato del Frente. Negó que derivado de esta coalición exista un desgajamiento al interior de los partidos y mucho menos, dijo, al interior de Acción Nacional.

Ricardo Anaya. Foto: El Universal.

Agregó: "Hay que revisar las cifras con mucha objetividad y serenidad. El PAN está más fuerte que nunca. Hace dos años el albiazul gobernaba cinco estados, hoy gobernamos, con las alianzas que hemos hecho con el PRD, en 12 entidades de la República. Juntos con los partidos del Frente gobernamos 16 capitales y 800 municipios que concentran prácticamente la mitad de la población del país".

Mencionó que las estadísticas que arroja la alianza del Frente indican que va muy bien, tras recordar que el cierre de registros vence el 7 de enero, y, hasta el momento, él es el único precandidato registrado. Por tanto, dijo estar prácticamente listo para que la elección el 11 de febrero y trabajar como candidato.

Ricardo Anaya. Foto: Twitter.

Insistió que sus campañas son austeras y no son masivas, "porque el país no está para estar derrochando en eventos multitudinarios. Se trata de convivir con cercanía y escuchar a los ciudadanos y hacer planteamientos concretos".

Al evento, que fue cambiado de sede apenas un día antes y que finalmente se realizó en el Centro Platero, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, acudieron militantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ricardo Anaya. Foto: Twitter.

Al presentar a los asistentes de los diferentes partidos coaligados, sorprendió en primera fila la presencia de Pedro de León Mojarro, cuñado del ex gobernador priísta Miguel Alonso Reyes, a quien Ricardo Anaya saludó cordialmente y le pidió trabajar junto con el proyecto del Frente.