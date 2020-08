Ricardo Anaya presenta denuncia contra Emilio Lozoya por daño moral

Ciudad de México.- El ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya informó anoche que pasará de las palabras a los hechos y demandará por daño moral al ex director de Pemex. Emilio Lozoya señaló en su denuncia que había sobornado con seis millones de pesos a Ricardo Anaya.

"Mañana a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.

Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia. Lo hago porque tengo la certeza de que no existe sustento alguno en la mentira infame, planteó a través de un comunicado.

Anaya censuró que el Gobierno pretenda utilizar la trama de los sobornos de Lozoya "para embarrar a todos los opositores de López Obrador. Se suele decir que el que calla otorga: yo no callo ni otorgo.

"La historia se repite. Esta película ya la vi y la viví: durante el proceso electoral de 2018, en el que fui candidato a la Presidencia de la República, fui objeto de muchas calumnias miserables, y una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado, porque jamás cometí un delito", sostuvo.

Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México.

Anaya recordó que desde el primer momento en que su nombre se mencionó en el caso Lozoya, afirmó que el señalamiento en su contra era falso.

"Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mí resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense: dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió "EN LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO DEL 2014", agrega.

"Y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya".

