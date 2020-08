Ricardo Anaya recibió 6 millones de pesos de Emilio Lozoya; asegura que son de Odebrecht

Ciudad de México.-De acuerdo a la declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura que la primera semana de agosto de 2014 se le entregó al entonces diputado panista, Ricardo Anaya Cortés, la cantidad de 6 millones 800 mil pesos, como parte de un apoyo para impulsar sus aspiraciones políticas que en ese tiempo eran para ser gobernador de Querétaro.

Una copia de la declaración de Lozoya señala que el origen de esos recursos económicos provenían de la constructora brasileña Odebrecht. La entrega de ese dinero fue como parte de las instrucciones que giró el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray hacia Lozoya.

De acuerdo al exintegrante del Gabinete de Peña Nieto que está por escrito en la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la entrega fue realizada por un militar del Estado Mayor de nombre Norberto Gallardo, quien como jefe de sus escoltas, tuvo la encomienda de llevar el dinero y que fuera puesto a disposición del enlace que señaló Anaya Cortés, operación que se realizó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.

En el documento oficial dice lo siguiente: “Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura”.