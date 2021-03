Ricardo Anaya recomienda que ya no se tomen caguamas: AMLO se une a las burlas

Coahuila.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se sumó a las críticas y referencia respecto a los dichos por el panista Ricardo Anaya, quien se volviera punto de burlas por haber hecho una referencia a las caguamas en un video de campaña.

Durante su gira por el estado de Coahuila y acompañado del gobernador Miguel Ángel Riquelme, AMLO hizo una referencia sobre Ricardo Anaya y las caguamas que criticó, diciendo que los jefes de familia gastaban hasta 2 mil pesos en la bebida alcohólica en vez de pagar los servicios básicos.

“¿Por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche?, aunque es mejor la leche que la cerveza, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas. Pero ¿por qué no usar el agua del sur y del sureste, que hay tanta agua, que se padecen de inundaciones?", mencionó AMLO en su intervención en Cuatro Ciénagas, Coahuila.

El presidente Andrés Manuel hizo esta referencia al mencionar que se debe cuidar el agua de Cuatro Ciénagas, respecto a las grandes empresas que se ubican en la región.

En este sentido, AMLO recordó que se debe tener conciencia para poder seguir conservando los recursos naturales en el estado de Coahuila.

Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza, nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la vida, la salud es lo primero”, mencionó.

Y es que algunas empresas cerveceras buscan tener fabricas en el norte de México, mismas que representan un gran consumo de agua en las regiones donde se establecen, tal fue el caso de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, la cual fue para por una consulta ciudadana.

AMLO refrendó su apoyo para proteger y recuperar las aguas que pertenecen a la región natural de Coahuila, en la Poza Escobedo, la cual perteneció a la familia del expresidente Venustiano Carranza, representando un legado de historia para México.